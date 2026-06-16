El nuevo consejero de Agricultura se compromete a buscar "soluciones eficaces" ante la crisis del sector cerealista

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha trasladado a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias su voluntad de afrontar los retos del campo "desde el diálogo y la colaboración", al tiempo que ha avanzado el estudio de "soluciones eficaces" para abordar la "crítica" situación del sector cerealista.

Ha sido en una reunión cargada de intenciones y que ha cristalizado en su primer día en el cargo, muestra por parte de la Consejería de que el diálogo con el sector "empieza desde el minuto uno". En próximos días, los encuentros se trasladarán a otros interlocutores como cooperativas o industria agroalimentaria.

Un encuentro de felicitaciones y que sirve de primera toma de contacto previo a la exposición de los principales retos y preocupaciones que atañen al sector y que ahora deberá recoger la recién conformada Consejería con un claro protagonista: la crisis de los cereales.

Pino ha destacado la "crítica" situación del sector "en un contexto de altísimos costes de producción y bajos precios". Por ello, ha trasladado su compromiso de comenzar a trabajar en la búsqueda de "soluciones eficaces" tan pronto como se forme el equipo de la Consejería de Agricultura.

Un encuentro que también ha servido para analizar la actual situación de las enfermedades animales como la peste porcina africana a la dermatosis nodular contagiosa. La Consejería ha avanzado que asumirá nuevas competencias ambientales, si bien desde las opas exigen que sean lo suficientemente amplias para dar solución a los problemas que afectan a las explotaciones y que estén dotadas de presupuesto.

Asimismo, se ha analizado el estado actual de la negociación de la próxima Política Agraria Comunitaria y la posición común tanto de la Consejería como de las opas para que la nueva PAC apueste por un modelo de agricultura profesional, mayoritario en Castilla y León.

Pino ha querido resaltar la labor esencial que realizan los servicios técnicos de las Organizaciones Profesionales Agrarias a lo largo de todo el territorio de la comunidad, para dar cobertura a todas las necesidades burocráticas de los agricultores y ganaderos. Por su parte, los representantes han mostrado su total predisposición a colaborar para mejorar la calidad de vida de los agricultores y ganaderos de Castilla y León.