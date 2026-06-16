Lonja de Zamora (16 de junio de 2026): Bajada de tres euros en el precio de los lechones

El precio de los lechones ha vuelto a experimentar una caída en el precio de sus cotizaciones. El lechón de gran partida ha bajado de los 56 euros la unidad a 53 y el lechón de recogida ha experimentado la misma caída de tres euros la unidad, situándose en 47 euros la unidad.







Además, durante la última sesión de Lonja Agropecuaria de Zamora, los tostones han experimentado una caída de 2 euros en los de 6 a 8 kilos, situándose en 19 euros la unidad. Por su parte,la cotización del tostón (sin hierro) ha sufrido la misma caída, alcanzando los 28 euros la unidad.

Mientras, la mesa de porcino de cebo no ha sufrido ningún cambio manteniendo los precios de la semana pasada, salvo el desvieje que ha experimentado una caída de sies céntimos, colocándose en 0,29 euros el kilogramo.

Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereal y ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.