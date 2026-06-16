Lonja de Zamora (16 de junio de 2026): Bajada de tres euros en el precio de los lechones
La mesa de porcino de cebo mantiene el mismo precio de la semana anterior salvo el desvieje que cae seis céntimos
El precio de los lechones ha vuelto a experimentar una caída en el precio de sus cotizaciones. El lechón de gran partida ha bajado de los 56 euros la unidad a 53 y el lechón de recogida ha experimentado la misma caída de tres euros la unidad, situándose en 47 euros la unidad.
Además, durante la última sesión de Lonja Agropecuaria de Zamora, los tostones han experimentado una caída de 2 euros en los de 6 a 8 kilos, situándose en 19 euros la unidad. Por su parte,la cotización del tostón (sin hierro) ha sufrido la misma caída, alcanzando los 28 euros la unidad.
Mientras, la mesa de porcino de cebo no ha sufrido ningún cambio manteniendo los precios de la semana pasada, salvo el desvieje que ha experimentado una caída de sies céntimos, colocándose en 0,29 euros el kilogramo.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereal y ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
- Explosión en una fábrica avícola de San Cristóbal de Entreviñas moviliza a Bomberos, Guardia Civil y Sacyl
- Viviendas anegadas, calles llenas de barro y un regato desbordado: los efectos de una fuerte tormenta en Fuentespreadas
- Una avería deja un tren con 500 pasajeros varado en Toro durante una hora
- El Estado ejerce el tanteo y retiene un privilegio real firmado en Benavente en 1150
- Zamora CF y Ponferradina, listos para 'vengar' los descensos en Castilla y León
- Nuevo accidente por fauna salvaje en Zamora: hay dos heridas, una de ellas menor, tras chocar contra un jabalí en Pereruela
- Zamora llena su Plaza Mayor con PanFest y el Campeonato Mundial de Callos pese al calor
- La Junta declara BIC dos itinerarios de la Vía de la Plata en Zamora