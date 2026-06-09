Regresa el programa "Cultiva" para formar a jóvenes en explotaciones agroganaderas
El Ministerio de Agricultura destina 1,2 millones de euros a la estancia de los participantes
Las solicitudes para acceder a las subvenciones se pueden presentar hasta el 23 de junio
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado las subvenciones destinadas al programa «Cultiva», para la organización de estancias formativas prácticas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo.
El programa cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, con carácter ampliable, destinado a la organización de estancias entre 5 y 14 días, que contribuyan a la transferencia de conocimiento y a la formación práctica de jóvenes profesionales agrarios.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 23 de junio y podrán participar en el programa las organizaciones profesionales agrarias, además de cualquier entidad, asociación u organización representativa de los sectores agrícola o ganadero de ámbito nacional.
Estas entidades deberán acompañar su solicitud con un plan de estancias formativas, que incluya las explotaciones modelo de acogida y las estancias programadas en cada una de ellas. Este plan será de carácter supraautonómico y garantizará la presencia de explotaciones con mujeres al frente de las mismas.
Compromiso
Además, todas las explotaciones agrarias de acogida tendrán que comprometerse con la entidad que presente su candidatura y ser "modélicas" desde el punto de vista de la innovación, los medios productivos, el modelo de negocio o las características sociales, ambientales y climáticas.
En el programa podrán participar los jóvenes profesionales agrarios titulares de explotaciones ubicadas en territorio nacional que no hayan cumplido 41 años. También podrán presentar su solicitud personas que tengan o rebasen la citada edad, siempre y cuando se hayan incorporado a la actividad agraria en los últimos cinco años.
Para la asignación de las estancias formativas, se conferirá prioridad a los jóvenes incorporados recientemente, a las mujeres agricultoras y ganaderas, y a quienes no hayan participado en ediciones anteriores del programa. Las estancias formativas se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.
Toda la información sobre el programa Cultiva 2026 se puede consultar en el espacio de Relevo Generacional en el Sector Agrario en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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