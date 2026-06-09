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Lonja de Zamora (9 de junio de 2026): Ligera subida del precio del porcino y sin variaciones el de los lechones

La cotización del porcino selecto, normal y graso experimenta una cotización al alza de dos céntimos de euro respecto a la pasada semana

Porcino en una granja.

Porcino en una granja. / Archivo

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M. J. Cachazo

Pocos cambios en la sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora celebrada este martes 9 de junio.

Tras varias semanas de rebaja de los precios de referencia de los lechones, esta semana no experimentan ningún cambio y se mantiene en 56 y 50 euros por unidad, para los de gran partida y de recogida, respectivamente.



Además, durante la última sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora no se han fijado cambios en el precio de los tostones, que sigue en 21 euros por unidad los de sacrificio de 6 a 8 kilos y en 30 euros los que pesan entre 12 y 15 kilos.

La única variación en las cotizaciones registradas esta semana es la experimentada por la mesa de porcino, en la que el precio del selecto, el normal y el graso se incrementa en dos céntimos de euro.

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Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereal y porcino en la Lonja Agropecuaria de Zamora-

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