Asaja prevé una caída del 30% en la cosecha de cereal en Castilla y León debido a las altas temperaturas

Las altas temperaturas del mes de mayo, más propias del verano que de la propia primavera, han impactado en la cosecha de cereal con una caída en la producción. Asaja Castilla y León prevé que ha caído un 30% con respecto a la media de los últimos años, y en torno a un 42% en comparación con la pasada campaña, en la que se recogieron más de 8 millones de toneladas de cereal.

La propia organización agraria ha explicado, en una nota de prensa, que el proceso de recolección del cereal ha comenzado unos quince días antes de lo habitual, ya que con estas "predicciones tan pesimistas", los propios agricultores han empezado a recoger lo sembrado, porque temen que la situación empeore en junio, "pues este mes es propicio a la llegada de las olas de calor, tormentas y granizo, sucesos ambientales que estropean aún más las cosechas".

Parcela de cultivo de cereal encharcada por la lluvia. / Archivo Europa Press

Tras la reunión de la Junta Directiva, en la que participaron las nueve direcciones provinciales, Asaja estima que este año se recojan unos 4,7 millones de toneladas de cereal en nuestra comunidad, lo que supondría una caída significativa con la media de los años anteriores.

De la sequía al calor con menos superficie cultivada

Asaja Castilla y León ha explicado que la campaña agrícola 2025-2026 ha sido muy complicada. La sementera arrancó con unos meses muy calurosos, a estos les siguió un otoño y un invierno con lluvias muy intensas y la primavera no ayudó, "pues llegó con unos cambios muy drásticos en las temperaturas, lo que nos ha dejado con un mes de mayo propio del verano".

"Hay que tener en cuenta que, además, esta campaña ha mostrado una importante reducción de la superficie debida a los altos costes de producción que sufren los agricultores cerealistas", ha indicado la propia organización, estos se reflejaron con una caída del 13% de la superficie cultivada pasando de 1.883.000 hectáreas en 2025 a las 1.650.00 hectáreas en 2026.

La organización insiste en que los costes de producción del cereal no se ven recompensados a la hora de recibir el pago del propio grano y consideran que el valor de la cosecha apenas alcanzará los 1.000 millones de euros, mientras que por el contrario, los costes de producción serán mayores, "rozando los 1.300 millones de euros".

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, ha denunciado que "sin haber empezado a cosechar, los propios agricultores han perdido unos 300 millones de euros, esto es más de lo que se recibe con las ayudas de la PAC, lo cierto es que estamos trabajando para nada".

Más movilizaciones

Dujo ha recordado que este sector arrastra serios problemas de rentabilidad desde hace cuatro campañas, y estos no acabarán con esta cosecha: "No vemos la luz. Esto no lo soporta nadie y con el paso de las sementeras se seguirán perdiendo miles de hectáreas de cereal".

Por último, Asaja Castilla y León ha recordado que las soluciones que prometen las instituciones europeas, nacionales y autonómicas, son insuficientes, por lo que seguirán manifestándose en la calle porque "ni el sector ni la sociedad pueden permitirse perder la capacidad productiva del cereal de esta tierra, pues es el granero de nuestro país".