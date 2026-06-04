La primera medida que UPA reclama al nuevo Gobierno de Castilla y León: un Plan extraordinario de apoyo al sector cerealista

Casi 90 días después, el sector agrario está más cerca de conocer cuáles serán las líneas de trabajo y prioridades que marque la nueva Consejería. Tras el acuerdo de Gobierno sellado este miércoles y que dejará en manos de Vox las futuras políticas agrícolas y ganaderas, la Unión de Pequeños Agricultores pide "concreciones y compromiso" al tiempo que marca la que, consideran, debería ser la "primera medida a aprobar" por el nuevo Ejecutivo autonómico: un Plan extraordinario de apoyo al sector cerealista.

De esta manera, la organización profesional agraria reclama al ahora presidente en funciones de la Junta que cumpla con su promesa electoral de un apoyo "firme" al campo y al medio rural mediante "ayudas directas" que permitan paliar la situación dramática que atraviesan los productores por la previsión de mala cosecha y por los precios ruinosos que se pagan por el cereal.

El secretario general de UPA en Castilla y León ha recordado que el cerealista es un sector sobre el que "urge actuar para no poner en peligro la sementera de la próxima campaña".

Asimismo, reivindica la necesidad de impulsar y fortalecer el modelo de explotación familiar, "que es mayoritaria en la región, que cumple con un modelo social y sostenible, que mantiene vivo el medio rural creando riqueza, que fija población al territorio y que preserva el medio ambiente".

Un paso al frente

A la espera de que se confirme el nuevo equipo que conformará la Consejería de Agricultura, UPA Castilla y León ha pedido que se concreten "cuanto antes" los puntos del acuerdo del pacto entre el Partido Popular y Vox contenidos en ese documento de 62 páginas, de las cuales 10 se dedican al sector agrícola. El objetivo que persigue la organización es conocer las prioridades y compromisos del nuevo Gobierno en el campo y cómo repercutirán en los agricultores y ganaderos.

Si bien precisan que "aún es pronto para realizar una valoración", desde UPA inciden en la necesidad de contar con un "aliado además de interlocutor" en la Consejería de Agricultura así como con un "clima de diálogo fluido y constructivo, tal y como hemos vivido con la actual consejera en funciones, María González Corral".

De esta manera, UPA remarca la necesidad de alcanzar "respuestas eficaces y consensuadas" a necesidades del sector agrario como son la rentabilidad y la sostenibilidad en las explotaciones así como de extender "por todas las áreas del gobierno una sensibilidad especial hacia el mundo rural y la actividad agrícola y ganadera".

UPA recuerda sus preocupaciones actuales, basadas entre otras en la definición de la nueva PAC, los abusos de la industria y la distribución en la cadena alimentaria, la consecución de precios justos, la falta de apoyos suficientes en seguros agrarios, los costes de producción, la necesidad de ayudas para la incorporación de jóvenes, el control de la fauna salvaje, el saneamiento ganadero.

Por ello, la organización profesional confía durante el arranque de legislatura se den "pasos al frente inminentes" concretados en " iniciativas que miren al futuro y busquen soluciones para resolver problemas en un escenario en el que las organizaciones profesionales agrarias sigamos siendo fundamentales para el medio rural y para el sector agrario regional, reivindicando, negociando, proponiendo y trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, aportando en diversas iniciativas legislativas y de gestión", concluye.