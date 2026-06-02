Los purines, una nueva alternativa para la fertilización de los cultivos

La Junta de Castilla y León ha participado hoy en la provincia de Soria en la presentación que se encargaba de mostrar los resultados del proyecto de cooperación FERTISOS, este proyecto ha sido desarrollado por la cooperativa COPISO y en este ha recibido la colaboración del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), este proyecto ha ayudado a confirmar el gran potencial que tienen los purines para convertirse en una alternativa eficiente a la hora de fertilizar productos tanto de regadío cómo de secano.

Este proyecto ha sido financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), este proyecto ha contado con un presupuesto total de unos 120.725 € y se ha encargado de evaluar durante tres compañas completas de fertilización de orgánica y mineral en las 11 explotaciones agrognaderas de la provincia de Soria.

Presentación de resultados proyecto FERTISOS / Cedida

Los resultados obtenidos por este proyecto de investigación nos ha mostrado que las estrategias que emplean el uso de purines han alcanzado un resultado similar o incluso muy superior a las estrategias de fertilización convencional, además estas estrategias han garantizado una calidad buena en las cosechas. Estos ensayos nos muestran que la utilización de los purines permite a los cultivos mantener una mayor cantidad de nutrientes, reducen las pérdidas hacia el medioambiente y ayuda a revalorizar los productos agrarios, transformado a estos en producto de un alto valor.

Asimismo, el proyecto nos ha ayudado a comprender la importancia que tiene adaptar las propias estrategias de fertilización a las características que tiene cada suelo, las propias condiciones del clima y las necesidades propias que tiene cada cultivo, de esta manera se optimiza el uso de los nutrientes y se mejora la rentabilidad de las propias explotaciones.

Durante la propia jornada de presentación, el director ITACyL, Rafael Sáez, se encargó de desatacar la importancia que tienen estos proyectos de investigación aplicada a la hora de ofrecer soluciones prácticas al sector agrario y así de esta manera avanzar hacia modelos de producción mucho más competitivos. Este proyecto se encuentra dentro de la apuesta que realiza la Junta en torno a la innovación aplicada al sector agrario. De manera conjunta, ITACyL desarrolla actualmente un total de 10 proyectos relacionados con ensayos agrícolas vinculados a la fertilización sostenible, a la agricultura de precisión y la valoración de residuos agroganaderos, con una inversión muy cercana a los 2,8 millones de euros.