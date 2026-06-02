CASO ARANCHA CORCERO
Lonja de Zamora (2 de junio de 2026): Nuevo descenso de dos euros en la cotización de lechones y tostones
Ligero aumento del porcino de cebo en selecto, normal y graso mientras el ibérico se mantiene
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A. Escolano
Nueva rebaja de dos euros en el precio de los lechones por séptima semana consecutiva en la Lonja de Zamora de 2 de junio de 2026. El lechón gran partida se sitúa en los 56 euros la unidad mientras el de recogida cotiza en 50 euros.
En el caso de los tostones con destino sacrificio la caída sigue siendo la misma , con 21 euros (6-8 kg) y 30 euros (12-15 kg ). Por su parte, en la mesa del porcino el precio aumenta en selecto, normal y graso mientras el ibérico y el desvieje mantiene las cotizaciones de la semana anterior en la lonja de Zamora.
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