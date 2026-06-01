UPA Castilla y León alerta de una caída del 40% en la cosecha de cereales por las altas temperaturas
La organización agraria estima que la producción final podría situarse por debajo de la media histórica regional, con previsiones que no superarían los cinco millones de toneladas
ICAL
La organización agraria UPA advirtió de una reducción estimada del 40 por ciento en la producción de cereales respecto a la campaña anterior, debido a las elevadas temperaturas registradas en las últimas semanas y a la previsión de que estas continúen en los próximos días.
Según indicó hoy la organización en un comunicado recogido por Ical, el episodio de calor extremo ha coincidido con una fase crítica del desarrollo del cultivo, durante el proceso de ganado del trigo y la cebada, lo que habría afectado de manera significativa al llenado de grano. Las zonas más afectas serían aquellas con suelos más arenosos y condiciones más áridas, especialmente en áreas del sur y centro de la comunidad autónoma.
También aseguraron de que la combinación de pérdidas productivas, presión normativa y aumentos de costes compromete la viabilidad de muchas explotaciones cerealistas de la región. UPA estima que la producción final podría situarse por debajo de la media histórica regional, con previsiones que no superarían los cinco millones de toneladas, frente a campañas anteriores donde se alcanzaron cifras significativamente superiores.
Además, califican de “irresponsables” las previsiones realizadas meses atrás por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que apuntaban a una campaña récord similar a la del año anterior, cifrada en 8,4 millones de toneladas, y consideran que dichas estimaciones no han tenido en cuenta la volatilidad climática de la primavera.
Ante esta situación, UPA reclama que la primera tarea de la próxima Consejería de Agricultura sea la adopción de medidas extraordinarias de apoyo al sector, incluyendo ayudas directas a los agricultores afectados y mecanismo que contribuyan a estabilizar el mercado del cereal en un contexto de bajos previos y elevados costes de producción.
Insisten en la urgencia de las actuaciones para evitar un deterioro estructural del sector y han calificado como “hecatombe” las próximas campañas en caso de no actuar de inmediato. También han hecho un llamamiento a las autoridades para que no asfixien más a los productores con normas medioambientales que han considerado como “estrictas, restrictivas y limitantes”.
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