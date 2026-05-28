Los ganaderos piden a la Junta prorrogar las medidas cuatelares contra la dermatosis nodular

La Asociación de Ganaderos 19 de abril solicita a la Junta de Castilla y León que prorrogue más allá del 31 de mayo las medidas cautelares para hacer frente a la dermatosis nodular contagiosa. Una petición que realiza a tenor de los movimientos de ganado procedente de Francia, Cataluña, Aragón, circunstancia que "puede suponer un riesgo para la cabaña ganadera", advierten.

Aseguran que ese tránsito de cabeza de ganado "continuará incrementándose", por lo que instan a que los Servicios Veterinarios Oficiales a intensificar la vigilancia y el control de las explotaciones bovinas que reciban animales procedentes de estas zonas, verificando de manera exhaustiva el cumplimiento de todas las medidas obligatorias de bioseguridad.

Mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, la asociación -con parte representada en la provincia de Zamora y en concreto en la comarca de Sayago- considera imprescindible que se extremen "todas las medidas de control y prevención y que se garantice, con el máximo rigor, el cumplimiento de la legislación sanitaria" frente a la enfermedad.

"Nos jugamos mucho desde el punto de vista sanitario, económico y productivo". Por ello, insisten en la necesidad del control y supervisión riguroso en las labores de desinsectación de animales, así como de la limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos de transporte.

Advierten que "un solo caso positivo conlleva al vacío de la explotación y no podemos permitir, que el afán lucrativo o los intereses particulares de determinados operadores pongan en riesgo a los ganaderos de la zona". Asimismo, reivindican un cambio en la categoría sanitaria de la enfermedad, así como ampliar la estrategia de vacunación preventiva más allá de las zonas actualmente autorizadas o permitidas.

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"Entendemos que la prevención debe anticiparse al riesgo y no limitarse únicamente a las áreas ya afectadas o limítrofes. Por lo que, insistimos en la importancia de que nuestra Comunidad, Castilla y León, continúe trasladando, defendiendo y reivindicando esta posición ante todas las instancias competentes, tanto nacionales como europeas, donde resulte necesario, con el objetivo de proteger adecuadamente a nuestro sector bovino y evitar consecuencias sanitarias y económicas lamentables", concluyen.