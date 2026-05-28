El calor podría arruinar el 30% de la cosecha en Castilla y León, según UPA

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León, Aurelio González, auguró una merma superior al 30 por ciento en la cosecha de este año, respecto al anterior, por culpa de la ola de calor que asola la Comunidad mediada la primavera.

“Estamos hablando de que el año pasado salió una media, en Castilla León, en torno a 4.000 kilos. Este año, si se llega a 3.000 kilos de media, no andamos mal. No andamos mal, pero en muchas zonas no se va a llegar, por supuesto”, cifró el líder sindical en declaraciones recogidas por Ical antes de la celebración de la jornada informativa sobre 'Ganadería y Gestión del Territorio' que tuvo hoy lugar en un hotel de Santa Marta de Tormes, provincia de Salamanca.

Además, González recordó que los primeros calores de abril ya hicieron daño en algunas cebadas, que suponen el cultivo más adelantado, y ahora, con esta ola de calor, lamentó que el trigo “se está secando a marchas forzadas”. “Eso significa que este año vamos a sufrir en los agricultores, de secano y cerealistas, también en regadío, con el maíz y los costes, pero sobre todo el secano y los cerealistas”, apuntó.

Una situación que obliga a trabajar a pérdidas, algo que, en teoría, debería impedir la Ley de la cadena Alimentaria. “El año pasado, con unos costes de 650-700 euros por hectárea, con los 4.000 kilos de producción se salvaron unos gastos más o menos, con un precio de cereal de 200 euros. Este año con mismo precio de los cereales, con menos cosecha, vamos a pérdidas”, lamentó.