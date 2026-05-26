La Plataforma Pecuaria Bovina exige un cambio de estrategia "urgente" en la lucha contra la turberculosis

La Plataforma Pecuaria Bovina (PPB) ha exigido un cambio "urgente" en la estrategia contra la tuberculosis bovina al considerar que los datos no mejoran y los protocolos no dan los resultados previstos.

La organización, tras analizar los datos de prevalencia de tuberculosis bovina y la evolución de la campaña de saneamiento correspondiente al año 2025, ha asegurado que la conclusión "clara" es que los datos no mejoran "de forma suficiente".

Además, ha afirmado que según estos datos los protocolos actuales no están dando los resultados esperados y "el sector no puede seguir atrapado en una estrategia que no ofrece una salida real". Por ello, la Plataforma, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que la situación exige una reflexión "profunda" por parte de las administraciones competentes.

En este contexto, ha explicado que, después de años de aplicación del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, los ganaderos siguen soportando saneamientos periódicos, inmovilizaciones, restricciones de movimientos, sacrificios obligatorios, pérdidas comerciales, sobrecostes de manejo y una "presión administrativa" creciente, pero la enfermedad no desaparece ni evoluciona hacia una solución clara.

"No se ve el final del túnel. Si los datos no mejoran, hay que tener la valentía de reconocer que el modelo necesita cambios", señala la Plataforma.