Lonja de Zamora (26 de mayo de 2026): Lechones y tostones a la baja

Lechones y tostones cotizan a la baja en la sesión del 26 de mayo de 2026 en la Lonja de Zamora. Diferente ha sido el comportamiento del porcino normal y graso, con mínimas subidas.







El descenso del lechón en dos euros la unidad deja los precios en 58 euros el de gran partida y 52 euros el de recogida. En el caso de los tostones, la cotización se queda en 23 euros el de 6 a 8 kilos y 32 euros el de 12 a 15 kilos, dos euros menos la unidad que hace una semana.

En la mesa del porcino de cebo, el selecto mantiene los mismos precios, al igual que las ceirdas de desvieje y el ibérico de pienso.