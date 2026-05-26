Lonja de Zamora (26 de mayo de 2026): los lechones acumulan seis semanas de caídas

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha establecido, en su sesión de este martes 26 de mayo, una nueva rebaja de dos euros en los precios de referencia de los lechones acumulando seis semanas consecutivas de caídas. En el caso de los lechones de gran partida, el precio fijado cae hasta los 58 euros la unidad frente a los 52 del lechón de recogida.

Caída similar para los tostones con destino sacrificio y cuyos precios se han establecido en los 23 euros (en el caso de los de 6 a 8 kilos) y 32 euros (12 a 15 kilos), respectivamente.







En la mesa de porcino se ha fijado un leve repunte en los precios de referencia del normal y graso mientras que el resto se mantienen sin cambios.

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Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.