Lonja de Zamora (19 de mayo de 2026): Bajada de los lechones en 4 euros
Sin movimientos en la Lonja de Zamora, donde solo cotiza en porcino, con la excepción del descenso en los lechones
I. G.
La bajada de los lechones, de gran partida y recogida de pequeñas partidas, en 4 euros la unidad respecto a la semana anterior es lo único destacable de la sesión de la Lonja de Zamora del 19 de mayo de 2026. Los precios de referencia son de 60 euros la unidad en el lechón gran partida y 54 euros en el de recogida de pequeñas partidas.
El resto de productos de porcino, lo único que cotiza en la Lonja de Zamora, se mantienen en los mismos precios que hace una semana.
- Alojamientos 'de locos' que ayudan a resistir en la Zamora rural
- Esta semana entran en vigor los nuevos horarios de trenes en Zamora
- Feliz cumpleaños, cordobés
- Pasando consulta por la mañana y voluntaria arqueológica por la tarde: 'En El Viso de Zamora siento que cuido la salud de nuestra memoria colectiva, es la medicina del tiempo
- El coworking de San Martín encara su apertura tras finalizar las obras
- Zamora estrena calle peatonal
- Hasta 1.600 euros mensuales para los desempleados que agoten el paro: el Gobierno confirma la nueva norma
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros