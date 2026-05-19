Lonja de Zamora (19 de mayo de 2026): Bajada de los lechones en 4 euros

La bajada de los lechones, de gran partida y recogida de pequeñas partidas, en 4 euros la unidad respecto a la semana anterior es lo único destacable de la sesión de la Lonja de Zamora del 19 de mayo de 2026. Los precios de referencia son de 60 euros la unidad en el lechón gran partida y 54 euros en el de recogida de pequeñas partidas.

Lonja de Zamora / Cedida

El resto de productos de porcino, lo único que cotiza en la Lonja de Zamora, se mantienen en los mismos precios que hace una semana.