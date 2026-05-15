Zamora, a la cola de titularidad compartida: UPL exige una campaña urgente para impulsar a la mujer en el campo

Coincidiendo con el día de San Isidro Labrador, Unión del Pueblo Leonés (UPL) exige a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Zamora acometer una campaña urgente de impulso a la titularidad compartida, una figura jurídica cuya presencia a lo largo y ancho del territorio regional es, cuanto menos, desigual.

En concreto, Zamora apenas cuenta con 31 explotaciones (según datos de mayo de 2026 publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) en las que hombre y mujer comparten por igual la gestión, administración y los derechos económicos de su negocio. Una cifra siete veces menor con respecto a la provincia de León que, con 233 explotaciones en este régimen, lidera la tabla nacional.

La provincia se sitúa así en el penúltimo lugar en Castilla y León, que igualmente se sitúa a la cabeza del ranking, tan solo por delante de Soria con 23 casos. Un dato que contrasta con la presencia de mujeres en el campo: un tercio de los trabajadores en explotaciones agrarias familiares son féminas, si bien lo han hecho "que han trabajado el campo siempre" aunque matiza UPL, lo hacen "con más dificultades y con menos reconocimiento".

La formación regionalista asegura que la escasa presencia de la cotitularidad en la provincia representa "estar a la cola en derechos" con "menos cotización, menos prestaciones, menos jubilación y menos autonomía económica para miles de mujeres zamoranas". Una brecha que vincula a la "dejadez de la Junta y a la falta de impulso de la Diputación".

Según recuerda la formación regionalista, en 2025 se concedieron ayudas estatales de 1.500 euros por explotación a 1.194 titulares en toda España, "mientras Zamora quedó prácticamente excluida por su bajo número de inscripciones". Por eso exige que se repita la convocatoria en 2026 y que esta vez se acompañe de una campaña activa de información puerta a puerta para que las parejas zamoranas que comparten trabajo y gestión en el campo figurar como cotitulares con igualdad de derechos, cuotas y subvenciones.

UPL va más allá al aprovechar la festividad del patrón de la agricultura para denunciar el deterioro estructural que sufre el campo de la Región Leonesa con "la instalación masiva de placas solares y plantas de biogás sin alternativas reales para las familias que vivían de la tierra; las importaciones que siguen hundiendo los precios que reciben agricultores y ganaderos; la ausencia de transporte público con horarios útiles; la falta de atención médica continuada en los consultorios rurales; el déficit de conectividad digital, imprescindible hoy para gestionar cualquier explotación; y los frecuentes cortes de suministro eléctrico que sufren explotaciones ganaderas y agrícolas en una provincia que produce y exporta más energía renovable que ninguna otra de España".

Lamentan que "quien más energía genera sea quien menos garantías de suministro tiene es una de las contradicciones más escandalosas del modelo energético actual".