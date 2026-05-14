La Comunidad de Regantes Virgen del Aviso culmina su proyecto de digitalización para 1.900 hectáreas de cultivo

La digitalización plena llega a la Comunidad de Regantes Virgen del Aviso. El regadío zamorano continúa avanzando hacia una nueva etapa marcada por la tecnología, la eficiencia y la gestión inteligente del agua con la iniminente conclusión de la primera convocatoria del proyecto Perte de Digitalización del Ciclo del Agua.

Un proyecto que ha permitido la modernización de más de 1.900 hectáreas agrícolas situadas en los municipios de Moraleja del Vino, Arcenillas, Madridanos, Villalazán y Villaralbo. La actuación ha implementado sensores instalados en el suelo, plataformas digitales, automatización y monitorización en tiempo real permiten ahora ajustar el riego a las necesidades exactas de cada parcela.

La transformación 4.0 de la Comunidad de Regantes Virgen del Aviso incorpora a su vez la implantación de visores cartográficos GIS, sondas de humedad, mejora tecnológica de los sistemas de control volumétrico, automatización y telegestión, sistemas de soporte a la decisión, monitorización complementaria de cultivos, sistemas meteorológicos y estudios de eficiencia energética. Estas herramientas permiten conocer con precisión el estado hídrico del suelo, controlar consumos en tiempo real y optimizar el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas, facilitando una gestión mucho más eficiente y sostenible del agua.

La mejora, con una inversión total de 246.689,35 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá a la comunidad emprender un importante salto tecnológico en su apuesta por incorporar herramientas digitales avanzadas para optimizar consumos, reducir costes energéticos y mejorar la sostenibilidad de los cultivos.

El proyecto, que se completará en los próximos días, permitirá adaptar los riegos a las necesidades reales de cada cultivo y momento del ciclo agrícola, reduciendo consumos innecesarios de agua y energía y mejorando la rentabilidad de las explotaciones. Además, la monitorización continua facilita detectar incidencias con rapidez, optimizar tiempos de riego y mejorar el control sobre las infraestructuras hidráulicas.

La gestión agrícola, más accesible

La ejecución de este proyecto ha sido posible gracias al Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, una de las grandes líneas de inversión impulsadas por la Unión Europea junto a países como España para acelerar la modernización tecnológica del sector agrícola y avanzar hacia modelos productivos más sostenibles. La implantación de sensores, automatización y plataformas digitales requiere inversiones importantes que muchas comunidades de regantes no podrían afrontar sin este respaldo financiero.

Gracias a estas ayudas, tecnologías que hace apenas unos años parecían reservadas a grandes infraestructuras están llegando también a comunidades medianas y pequeñas, permitiendo democratizar el acceso a herramientas avanzadas de gestión agrícola. Y es que la digitalización del regadío no solo mejora la eficiencia. También ayuda a reducir emisiones, minimizar el impacto ambiental y reforzar la resiliencia del sector frente al cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos.

La finalización del proyecto de la Comunidad de Regantes Virgen del Aviso consolida así un modelo de regadío más inteligente, conectado y preparado para afrontar los desafíos futuros del campo. Lo que antes dependía únicamente de la experiencia del agricultor ahora puede apoyarse también en datos, sensores y sistemas capaces de ofrecer información en tiempo real. Y esa transformación tecnológica ya está plenamente integrada en el regadío zamorano.