Cobadu acoge a más de cien cooperativistas de Castilla y León en la Asamblea General de Urcacyl

Más de cien representantes de cooperativas agroalimentarias de Castilla y León han participado en la XXXIX Asamblea General de Urcacyl celebrada en el nuevo salón de la Cooperativa Cobadu. Urcacyl ya lleva varios años celebrando su Asamblea General de forma itinerante, con el objeto de descentralizar y que estos encuentros sirvan para conocer en mayor medida diferentes cooperativas de la región. Así en años anteriores se ha celebrado en las Cooperativas Car, Cocope, Arlanza, Copiso, Acor, Cuatro Rayas y Reina Kilama.

Fernando Antúnez García, presidente de Urcacyl cedió la palabra a Leoncio Viejo, presidente de Cobadu, que destacó la estrecha vinculación histórica de la Cooperativa con Urcacyl. El director de Urcacyl, Jerónimo Lozano, presentó el informe de gestión del ejercicio 2025 señaló las acciones realizadas por la Asociación de Cooperativas a lo largo del año, con actividades de representación del Consejo Rector en reuniones celebradas con la Consejería de AGYDR, la Consejería de Comercio y Empleo, con el presidente de la Junta y con Cooperativas Agro-alimentarias de España, trasladando los problemas y necesidades del cooperativismo.

Asamblea de Urcacy / Cedida

También se refirió a las actividades de promoción del cooperativismo; con la edición de un nuevo catálogo de productos de las cooperativas, jornadas de puertas abiertas, participación en programas de radio y televisión, la organización de la gala de “La noche blanca del ovino”, promoción de la marca “Producto cooperativo” y coordinación con la Cátedra del Cooperativismo y la Economía social, entre otras. Además, Lozano comentó los servicios de asesoramiento prestados a las cooperativas en temas de innovación, relevo generacional y planificación estratégica. Finalizó su exposición refiriéndose a las actividades de formación con la celebración de 33 actividades formativas, en las que habían participado 960 técnicos rectores y socios de las cooperativas y a las actividades de información a través de múltiples boletines y circulares y de las cuatro revistas publicadas

Tras la lectura del informe de los interventores por Víctor Rodríguez, el técnico de Urcacyl Jorge Villarreal paso a exponer las cuentas del ejercicio 2025, que fueron aprobadas por unanimidad por todos los asistentes, junto a los presupuestos y cuotas de 2026

Asamblea de Urcacyl / Cedida

El presidente de Urcacyl, Fernando Antúnez, en su informe anunció la próxima apertura de las nuevas oficinas de Urcacyl, el cambio y modernización del logo de la Asociación y se refirió a algunas de las actividades que estaba llevando Urcacyl en este 2026 tales como nuevas jornadas de puertas abiertas, talleres de fruta escolar, con especial hincapié en la campaña que se iniciará de difusión del cooperativismo y en la próxima conmemoración de la XX edición de los Premios Manojo y 30 años desde sus inicios en 1996. A este respecto comentó la edición de un libro resumen de todas las ediciones de los Premios Manojo, la exposición conmemorativa en las Casas del Tratado de Tordesillas entre el 20 de mayo y el 12 de junio y la cata final del día 11 de junio se realizará de forma pública en la Plaza Mayor de esta Villa. También anunció la celebración del VII Congreso regional de cooperativas a celebrar a finales de 2027 en la ciudad de Soria.

Antunez comentó algunas de las propuestas a trasladar a los responsables de agricultura del nuevo gobierno regional

Comentar el mal funcionamiento de la Ley de la Cadena alimentarias.

Reclamar la puesta en marcha de un plan específico del sector del ovino

Convocatoria de ayudas para la construcción de cebaderos de terneros

Necesidad del apoyo al sector remolachero y la inadmisión de la entrada de azúcar libre de aranceles

Aseguramiento del nivel actual de ayudas del PDR

Corregir la excesiva burocracia y el constante crecimiento de legislación

Modificación de la Ley fiscal de Cooperativas

Preocupación por el relevo generacional en las cooperativas

Tener en cuenta a los socios, personas físicas, en las líneas de ayudas a la transformación y comercialización

Tener en consideración a las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra, que en no pocas ocasiones, no pueden acceder a ayudas, al considerarse como una única explotación

Modificación y flexibilización del Decreto de Entidades Asociativas Prioritarias

Necesidad de priorizar a las Cooperativas de Castilla y León, con respecto a la firma de contratos o adjudicaciones a realizar por la misma, como sucede en la fruta escolar

Seguir apoyando el Plan Estratégico de Castilla y León

Apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres en las cooperativas

La asamblea fue clausurada por el viceconsejero de PAC y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, quien reconoció el trabajo, gestión y actividad de Urcacyl y el cooperativismo regional y su contribución al desarrollo del sector en Castilla y León.

Tras finalizar la exposición del presidente de Urcacyl, se proyectó un video de la Cooperativa Cobadu y todos los asistentes visitaron las nuevas y modernas instalaciones de esta cooperativa, la mayor de Castilla y León.