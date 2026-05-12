Las organizaciones agrarias reclaman ayudas públicas para evitar la ruina del sector cerealista en Castilla y León

Las principales organizaciones agrarias de la Comunidad -Asaja, UCCL, UPA y COAG- convocan para el próximo 20 de mayo en Valladolid una manifestación conjunta para reclamar, tanto a la Junta de Castilla y León, como al Gobierno central, ayudas con las que evitar la ruina de miles de explotaciones cerealistas en la Comunidad debido al incremento del precio de los fertilizantes y del gasóleo.

Todos los lideres de las organizaciones coincidieron en señalar que el campo de Castilla y León se está jugando su futuro e hicieron un llamamiento a la movilización para evitar que la Comunidad deje de ser el granero de España y se convierta en un “desierto” como consecuencia del abandono masivo de explotaciones ante las pérdidas que, en muchos casos, se acumulan por tercera campaña consecutiva.

La manifestación del día 20, que estará acompañada por varios tractores, arrancará en la plaza Zorrilla de Valladolid y finalizará en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, denunció que la mayor parte de las explotaciones cerealistas de la Comunidad presenta una situación de quiebra como consecuencia de los elevados precios del gasóleo y los fertilizantes y el descenso de la cotización de sus producciones. En este sentido, indicó que en las explotaciones de secano las pérdidas rondan los 200 euros por hectárea, mientras que en el caso del maíz se sitúan en 100 euros.

Dujo reclamó el fin de la especulación con los productos agrarios y ayudas directas para paliar los efectos de la subida de los combustibles y los abonos. “Si no se atienden estas demandas, será la ruina de miles de explotaciones”, sentenció.

Por su parte, el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, criticó la pasividad de la Junta, “que no sabemos si está”, a la vez que apuntó que las ayudas comprometidas por el Gobierno aún no han llegado. “La Consejería de Agricultura se merece un buen tirón de orejas, ya que a pesar de esta situación, lleva desde enero sin convocar el Consejo Regional Agrario”, afirmó.

A su vez, reclamó la aprobación de una ley ‘antiespeculación’ y remarcó que es necesario alcanzar acuerdos con la industria y la distribución para fijar unos “precios dignos”. “Nos jugamos el futuro de muchas explotaciones y un modelo de consumo y de producción de alimentos de calidad, apuntó González Palacín, que argumentó que sin precios “dignos” el desmantelamiento del sector será una realidad.

Mientras tanto, el coordinador regional de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, además de apuntar también que la reforma de la PAC contempla una reducción de ayudas del 28 por ciento, indicó que la situación de los cereales y del maíz es crítica y argumentó que se trata de un cultivos para los que no hay alternativas.

Críticas a la industria cárnica

Además, Rivera indicó que uno de los responsables de esta situación es la industria cárnica, que en lugar de pagar precios dignos a los agricultores nacionales, prefiere importar cereal de fuera sin garantías. Por este motivo, reclamó que en la PAC se incluyan medidas que garanticen la soberanía alimentaria de la UE.

Por último, el secretario general de UPA, Aurelio González, calificó de “insuficientes” las ayudas del Gobierno, a la vez que denunció el incumplimiento sistemático de la Ley de la Cadena Alimentaria. A su vez, también criticó la pasividad de la Junta, que “no está protegiendo al sector agropecuario” y se preguntó a qué está esperando para tomar medidas.

“Nos jugamos el futuro. Si los costes de producción se mantienen a este nivel y los precios de nuestros productos no suben, la próxima campaña las explotaciones cerealistas de la Comunidad se reducirán a la mitad”, apuntó Aurelio González, que hizo un llamamiento para manifestarse con “orgullo” y salvar los cultivos herbáceos “una herencia que recibimos de nuestros abuelos y padres. No hay excusas para no participar en la manifestación”, sentenció.