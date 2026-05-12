Nueva jornada de campo de Cobadu en Zamora para mejorar el rendimiento de las explotaciones

Agricultores y profesionales del sector han participado en una jornada de campo de ensayo promovida por Cobadu en la localidad zamorana de Villamayor de Campos, centrada en el cultivo de cereales, nuevas estrategias y soluciones para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de las explotaciones.

Los asistentes pudieron recorrer distintas parcelas de ensayo y analizar sobre el terreno el comportamiento de diferentes variedades y técnicas de manejo aplicadas al cereal. Se puso de relieve la importancia de la semilla certificada como elemento clave para garantizar un correcto desarrollo del cultivo desde sus primeras fases, favoreciendo una óptima nascencia y una implantación homogénea y vigorosa.

La semilla certificada es el principal eje vertebrador de la transferencia de tecnología al agricultor, aportando garantías en cuanto a calidad, sanidad y pureza varietal frente a otros materiales de siembra. De esta forma, el agricultor se asegura obtener la máxima cosecha de su explotación, y un cultivo que se desarrolle sano y fuerte, capaz de aguantar de la mejor forma cualquier condición climática adversa que pueda producirse durante la formación del grano.

Jornada de Cobadu en Villamayor de Campos / Cedida

El encuentro incluyó varias ponencias técnicas impartidas por especialistas del sector. La experta técnica Estíbaliz de Frutos, ofreció la charla titulada “Estrategias para la optimización en la aplicación de productos fitosanitarios”, en la que abordó la importancia de una correcta aplicación de los tratamientos para maximizar su eficacia y favorecer una agricultura más eficiente y sostenible.

Por su parte, Javier Blázquez, Técnico de Desarrollo, impartió la ponencia “El control de gramíneas en cereal: estrategias de hoy, soluciones de mañana”, centrada en las principales problemáticas relacionadas con las malas hierbas en cereal y en las herramientas disponibles para su control tanto en la actualidad como de cara al futuro.

Estos campos de ensayo fueron organizados por Cobadu en colaboración con Agrinza, entidades que mantienen una relación sólida basada en la colaboración y el apoyo mutuo, reforzando así su posición dentro del cooperativismo agrario de la provincia y de Castilla y León. Asimismo, en la jornada participaron numerosas empresas del ámbito nacional, tanto del sector de semillas como de productos fitosanitarios.

La jornada concluyó con una valoración muy positiva por parte de los asistentes, consolidándose como una iniciativa de gran interés para el sector cerealista y reafirmando la importancia de este tipo de encuentros para acercar la innovación y el asesoramiento técnico al campo.

Jornada de Cobadu en Herreros de Suso / Cedida

También Cobadu ha celebrado en Herreros de Suso, Ávila, una nueva jornada agrícola dedicada a los cultivos de cereales y forraje, reafirmando este encuentro como un referente para la innovación y el intercambio de conocimientos y experiencias en el sector.

La jornada congregó a un gran número socios, quienes participaron en un programa que combinó formación especializada, demostraciones prácticas sobre el terreno y momentos de convivencia. A lo largo del encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer diferentes variedades de praderas, mezclas anuales, así como variedades de trigo, cebada, triticale, centeno y avena.

Los técnicos de Cobadu abordaron aspectos fundamentales como la fertilización, la siembra, el manejo del pastoreo, la siega y otros elementos clave para garantizar un adecuado desarrollo de los cultivos.

Además, los asistentes pudieron recibir asesoramiento técnico individualizado, intercambiar impresiones y resolver dudas relacionadas con el manejo de los cereales y las estrategias de protección del cultivo frente a las principales problemáticas presentes en las parcelas.

La jornada transcurrió en un ambiente dinámico y participativo, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias entre agricultores, técnicos y profesionales del sector. El encuentro concluyó con un espacio de convivencia entre los asistentes, fortaleciendo la colaboración y el diálogo sobre los desafíos y oportunidades que afronta actualmente la agricultura.