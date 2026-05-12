Lonja de Zamora (12 de mayo de 2026): el precio de los lechones suma ocho euros de caída en un mes

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha establecido en su sesión de este martes, 12 de mayo, una nueva rebaja en el precio de los lechones que caen hasta los 64 y 58 euros la unidad. Se trata de una caída de 8 euros con respecto al máximo anotado en lo que va de año entre mediados de marzo y abril.

Es el resumen de una sesión a la baja también para los tostones de sacrificio, cuyos precios de referencia se establecen en los 25 euros (de 6 a 8 kilos) y 34 euros (sin hierro), siendo dos euros menos con respecto a la sesión de la pasada semana.

Lonja Agropecuaria de Zamora 12 de mayo de 2026 / Lonja Agropecuaria de Zamora

Semana de inmovilismo en la mesa de porcino de cebo con la única excepción del ibérico pienso de hasta 150 kilos que cae hasta los 0,35 euros el kilo. En el caso del porcino selecto, normal y graso acumulan seis semanas sin cambios en los precios de referencia.

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Una semana más siguen sin cotizar las mesas de ovino y de cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.