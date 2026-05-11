UCCL denuncia el retraso en el pago de ayudas a zonas desfavorecidas y agricultura ecológica en Castilla y León

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) denunció hoy el retraso en el pago de las ayudas correspondientes a zonas desfavorecidas y agricultura ecológica de la campaña 2025, unas subvenciones que todavía no llegaron a numerosos agricultores y ganaderos de la comunidad. La organización agraria asegura que esta situación está generando un profundo malestar en el sector, especialmente en un contexto marcado por el aumento de los costes de producción y la caída de la rentabilidad de las explotaciones.

Desde UCCL advierten de que la situación económica que atraviesan las granjas y explotaciones agrarias es “muy complicada”, debido al incremento continuado de los costes de producción. A ello se suma, según denuncian, una bajada de los precios que perciben los productores por sus productos, lo que está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones familiares.

“Con la que está cayendo, los agricultores y ganaderos necesitamos tener liquidez para hacer frente a los pagos”, señalan desde la organización.

La organización recuerda que las ayudas destinadas a zonas desfavorecidas tienen una especial relevancia, ya que son de las pocas líneas de apoyo que establecen una diferenciación favorable para los agricultores y ganaderos a título principal. UCCL considera que este criterio debería extenderse al conjunto de las ayudas agrarias, priorizando a quienes dependen directamente de la actividad agraria para obtener sus ingresos.

En relación con la agricultura ecológica, la unión agraria subraya que este modelo productivo aporta importantes beneficios medioambientales y sociales. Sin embargo, consideran que ese respaldo institucional no puede quedarse únicamente en declaraciones políticas y debe traducirse en medidas eficaces y pagos puntuales.

“No vale con manifestar en los discursos políticos el apoyo a la agricultura ecológica si luego no se traslada a la efectividad de las medidas de apoyo”, critican desde UCCL. Insisten en que los productores ecológicos ya realizaron las prácticas comprometidas y, por tanto, merecen recibir las ayudas “en tiempo y forma”.