Convocadas las ayudas para la campaña apícola 2026 de la PAC

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola para la campaña 2026 con el objetivo de reforzar la competitividad del sector y mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel.

La convocatoria contempla subvenciones para la campaña apícola del año que comprende entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (ISA) en el marco del plan estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en la Comunidad de Castilla y León.

Las ayudas contemplan sufragar servicios de asesoramiento, formación y asistencia técnica, inversiones para la mejora de la sanidad de las colmenas con especial atención a los tratamientos frente a enfermedades y al control de especies invasoras, actuaciones para la reposición de colmenas y la cría de reinas, así como mejoras en las explotaciones, equipamientos y condiciones de trabajo.

A su vez, serán objeto de subvención los análisis de productos apícolas y del estado sanitario de las colmenas, junto con acciones de promoción y comercialización de la miel y otros productos derivados.

Serán beneficiarios de estas subvenciones aquellas cooperativas apícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica propia en las que se verifiquen al menos 150 colmenas. El plazo de presentación de solicitudes arrancará el 12 de mayo y se extenderá hasta el próximo 10 de junio.

Estas ayudas, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (50%), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (25%) y la Junta de Castilla y León (25%), están incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 y buscan proteger la biodiversidad, impulsar la innovación y mejorar la posición de los apicultores en la cadena de valor.

El procedimiento de concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, priorizando aspectos como el tamaño de la explotación, la profesionalización del sector, la pertenencia a cooperativas o la incorporación de jóvenes y mujeres.

Más del 6.317 explotaciones y 425.000 colmenas

El sector apícola de Castilla y León ocupa el segundo lugar en España, por detrás de Andalucía, al concentrar el 15,4 % de la producción de miel nacional, con 5.120 toneladas en 2024, según el último dato disponible. La Comunidad cuenta con más de 6.317 explotaciones apícolas (el 17% del total) y dispone de un censo aproximado de 425.000 colmenas (15%).

Durante la pasada campaña 2025, las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola alcanzaron los 2,75 millones de euros en Castilla y León, con un total de 386 expedientes aprobados. La línea con mayor dotación fue la destinada a financiar tratamientos contra enfermedades e invasores, así como productos para mejorar la vitalidad de las colmenas y la cera, lo que pone de relieve la importancia de la sanidad apícola para garantizar la viabilidad de las explotaciones.