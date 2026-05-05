Luis Planas defiende la fortaleza del sistema español de sanidad ganadera
El ministro de Agricultura asegura que "no se ahorrarán esfuerzos" para erradicar el foco de peste porcina detectado en Cataluña
EFE
El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este martes en Nicosia que España tiene uno de los sistemas de sanidad animal más rigurosos del mundo y que no se ahorrarán esfuerzos para erradicar el foco de peste porcina africana detectado en Cataluña.
"Tenemos uno de los sistemas de sanidad animal más rigurosos del mundo", afirmó Planas, quien destacó también que España incluso aplica con mayor rigor los exigentes estándares comunitarios de sanidad animal.
"Por tanto, la aparición de algunas enfermedades en materia de sanidad animal no tiene que ver con ningún elemento vinculado a la negligencia", agregó el ministro. Además, señaló que la aparición de enfermedades como la peste porcina, la lengua azul o la dermatosis nodular contagiosa se debe a factores como la movilidad internacional y el cambio climático.
Sobre el brote de peste porcina detectado a finales de noviembre en Cataluña, subrayó que el Gobierno trabaja junto a la Generalitat para erradicarlo, en contacto también con la Comisión Europea y con la Organización Mundial de Sanidad Animal.
"No vamos a ahorrar ningún esfuerzo para conseguir que desaparezca la peste porcina y que podamos volver al estatus de país libre", indicó. Planas también destacó la "regionalización" de la enfermedad, que ha permitido mantener abiertos más del 80 % de los mercados exteriores del sector.
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