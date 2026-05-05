Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Socorros mutuos" de VillalazánVecinos de Aliste aisladosEl paro en ZamoraGranja de Moreruela, ejemplo para CataluñaPremios Valor y Servicio de Prensa IbéricaSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Lonja de Zamora (5 de Mayo de 2026): Nueva rebaja de dos euros en el precio de los lechones

Las cotizaciones del resto de productos no experimentn cambios respecto a la sesión celebrada hace una semana

Un grupo de lechones en una explotación ganadera.

Un grupo de lechones en una explotación ganadera. / Archivo

M. J. Cachazo

Una semana más, la Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado un precio de referencia a la baja para los lechones, mientras que el resto de productos no experimentan cambios respecto a la sesión celebrada hace siete días.

Así, la cotización de los lechones desciende dos euros. En el caso de los de gran partida el precio se ha situado esta semana en 67 euros la unidad, mientras que el de recogida de pequeñas partidas se reduce a 61 euros.

Precios fijados este martes por la Lonja Agropecuaria de Zamora.

Precios fijados este martes por la Lonja Agropecuaria de Zamora. / Cedida

Los tostones de sacrificio mantienen su cotización respecto a hace una semana y tampoco experimentan cambios los diferentes productos de la mesa de porcino de cebo.

Noticias relacionadas y más

Una semana más siguen sin cotizar las mesas de ovino y de cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents