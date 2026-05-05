Lonja de Zamora (5 de Mayo de 2026): Nueva rebaja de dos euros en el precio de los lechones
Las cotizaciones del resto de productos no experimentn cambios respecto a la sesión celebrada hace una semana
Una semana más, la Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado un precio de referencia a la baja para los lechones, mientras que el resto de productos no experimentan cambios respecto a la sesión celebrada hace siete días.
Así, la cotización de los lechones desciende dos euros. En el caso de los de gran partida el precio se ha situado esta semana en 67 euros la unidad, mientras que el de recogida de pequeñas partidas se reduce a 61 euros.
Los tostones de sacrificio mantienen su cotización respecto a hace una semana y tampoco experimentan cambios los diferentes productos de la mesa de porcino de cebo.
Una semana más siguen sin cotizar las mesas de ovino y de cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
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