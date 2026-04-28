Lonja de Zamora (28 de abril de 2026): Los lechones bajan dos euros, el único cambio de la sesión

La bajada de los lechones (gran partida y recogida) en dos euros la unidad es la única variación que experimenta esta semana la Lonja de Zamora. El lechón gran partida pasa de 71 a 69 euros mientras que el de recogida desciende a 63 euros respecto a los 65 de hace una semana.







Los tostones mantienen cotizaciones, con precios de 27 euros (de 6 a 8 kilos) y 36 euros la unidad (de 12 a 15 kilos).

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