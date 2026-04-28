La Junta aumenta las ayudas para que jóvenes agricultores y ganaderos contraten seguros agrarios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha incrementado del 10 al 25% el porcentaje de la subvención para la contratación de los seguros agrarios para jóvenes agricultores y ganaderos, según la modificación de las bases reguladoras de esta ayuda que se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Con esta modificación se establecen incentivos para favorecer el relevo generacional en el sector primario e incrementar el número de profesionales que suscriben pólizas para proteger sus producciones.

Asimismo, el aumento del porcentaje de las primas para los jóvenes se suma a los sucesivos incrementos que el Gobierno Autonómico ha practicado en las partidas destinadas a subvencionar la contratación de seguros agrarios en los últimos ejercicios, llegando hasta los 15 millones de la convocatoria publicada en mayo de 2025 y vigente hasta el 31 de mayo del presente ejercicio.

Requisito

El único condicionante que los jóvenes agricultores deben cumplir para beneficiarse de esta subvención adicional es comprometerse a mantener la suscripción del seguro durante un periodo ininterrumpido de cuatro años.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recordado que podrán acogerse a esta ayuda las personas físicas que sean titulares de explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León y que tengan la consideración de joven agricultor.

El apoyo a los seguros agrarios es una de las líneas estratégicas seguidas por la Junta para dar estabilidad y seguridad a los agricultores y ganaderos, así como para afianzar la competitividad de las explotaciones.