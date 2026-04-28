Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un año del apagón en ZamoraDatos de turismo en Zamora"Cultivando miradas", proyecto de teatro infantil en ZamoraEnvejecimiento en BenaventeDeterioro del club de jubilados de Entrala
instagramlinkedin

La Junta aumenta las ayudas para que jóvenes agricultores y ganaderos contraten seguros agrarios

La Consejería de Agricultura eleva el porcentaje de la ayuda del 10 al 25% línea para favorecer el relevo generacional e incrementar el número de profesionales que contratan primas

Un agricultor se dirige a su parcela de cultivo por un camino de Zamora.

Un agricultor se dirige a su parcela de cultivo por un camino de Zamora. / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

M. J. Cachazo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha incrementado del 10 al 25% el porcentaje de la subvención para la contratación de los seguros agrarios para jóvenes agricultores y ganaderos, según la modificación de las bases reguladoras de esta ayuda que se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Con esta modificación se establecen incentivos para favorecer el relevo generacional en el sector primario e incrementar el número de profesionales que suscriben pólizas para proteger sus producciones.

Asimismo, el aumento del porcentaje de las primas para los jóvenes se suma a los sucesivos incrementos que el Gobierno Autonómico ha practicado en las partidas destinadas a subvencionar la contratación de seguros agrarios en los últimos ejercicios, llegando hasta los 15 millones de la convocatoria publicada en mayo de 2025 y vigente hasta el 31 de mayo del presente ejercicio.

Requisito

El único condicionante que los jóvenes agricultores deben cumplir para beneficiarse de esta subvención adicional es comprometerse a mantener la suscripción del seguro durante un periodo ininterrumpido de cuatro años.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recordado que podrán acogerse a esta ayuda las personas físicas que sean titulares de explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León y que tengan la consideración de joven agricultor.

Noticias relacionadas y más

El apoyo a los seguros agrarios es una de las líneas estratégicas seguidas por la Junta para dar estabilidad y seguridad a los agricultores y ganaderos, así como para afianzar la competitividad de las explotaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents