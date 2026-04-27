Cobadu impulsa la siembra de maíz en sus campos de ensayo para mejorar la rentabilidad de las explotaciones

Mejorar la rentabilidad, la sostenibilidad y la competitividad de las explotaciones de sus socios. Con estos objetivos, la cooperativa Cobadu ha iniciado esta semana la siembra de distintas variedades de maíz líderes en el mercado, iniciativa que se enmarca en su programa anual de campos de ensayo agrícolas.

El equipo de técnicos e ingenieros agrícolas de la cooperativa desarrollan y supervisan los trabajos de siembra, aunque también coordinan cada una de las labores para garantizar que el proceso se lleve a cabo en las mejores condiciones agronómicas. Así, desde la preparación del terreno hasta la implantación del cultivo, cada fase se ejecuta con el máximo rigor técnico, asegurando la fiabilidad de los resultados obtenidos.

El objetivo de las jornadas de siembra es analizar en detalle el comportamiento de los diferentes híbridos y evaluar sus rendimientos en condiciones reales de cultivo. A través de estos ensayos, Cobadu busca ofrecer a los agricultores información contrastada y de valor que facilite la toma de decisiones a la hora de elegir la variedad más adecuada para sus explotaciones. Para ello, se tienen en cuenta aspectos clave como la fecha de siembra, la aptitud del cultivo (grano, ensilado o doble aptitud), así como su tolerancia a enfermedades, a situaciones de estrés térmico o a condiciones de déficit hídrico, factores cada vez más determinantes en el contexto agrícola actual.

Asesoramiento técnico

Los socios de Cobadu pueden acceder a estas semillas a través de la propia cooperativa, beneficiándose además de un servicio integral de asesoramiento técnico. Los profesionales de campo acompañan al agricultor durante todo el ciclo del cultivo, desde la siembra hasta la recolección, proporcionando recomendaciones personalizadas que contribuyen a optimizar los resultados productivos.

La siembra de estos campos de ensayo se ha llevado a cabo en colaboración con un socio de la cooperativa, que ha cedido sus terrenos y participa activamente en este tipo de iniciativas, reflejo del compromiso compartido con la mejora continua y la innovación en el sector.

Asimismo, Cobadu prevé la celebración de una jornada de puertas abiertas el próximo mes de noviembre, en la que los agricultores podrán visitar los campos de ensayo y conocer de primera mano el comportamiento de las distintas variedades. Esta cita permitirá intercambiar impresiones, resolver dudas técnicas y comprobar sobre el terreno el potencial productivo de cada híbrido, consolidándose como un espacio de encuentro y aprendizaje para el sector agrícola de la zona.

Por último, Cobadu reafirma su compromiso con iniciativas que considera fundamentales para seguir avanzando en innovación agrícola y ofrecer un servicio cada vez más completo, cercano y adaptado a las necesidades de sus socios.