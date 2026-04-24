Cobadu impulsa la innovación en el cultivo forrajero

La cooperativa Cobadu ha celebrado en Villafrechós una nueva jornada agrícola centrada en los cultivos forrajeros y su otimización aplicando técnicas innovadoas y fomentando el intercambio de experiencias del sector. El encuentro, que reunió a más de 50 socios junto a Fertiprado, redunda en la apuesta por la formación continua, el desarrollo sostenible de la agricultura y la mejora del sector ganadero en Castilla y León.

La jornada, celebrada el pasado miércoles, combinó formación técnica, demostraciones prácticas en campo y espacios de convivencia. Durante el evento, los asistentes pudieron conocer distintas variedades de praderas, tanto anuales como permanentes, así como las características que las diferencian. Los técnicos de Fertiprado y Cobadu compartieron conocimientos sobre aspectos clave como la fertilización, la siembra, el manejo del pastoreo, la siega y otros factores esenciales para el correcto desarrollo de los cultivos.

En este contexto, se destacó la importancia de utilizar material vegetal de calidad, subrayando que la semilla certificada aporta ventajas tanto económicas como agronómicas para los agricultores, al favorecer una mayor productividad, mejorar la sanidad de los cultivos y aumentar la rentabilidad de las explotaciones.

Asimismo, se ofreció asesoramiento técnico personalizado, lo que permitió a los agricultores resolver dudas y conocer nuevas soluciones aplicables a sus explotaciones.

La jornada se desarrolló en un ambiente participativo, favoreciendo el intercambio de experiencias entre profesionales del ámbito agrícola. El encuentro concluyó con una comida de convivencia en el municipio, reforzando los vínculos entre los socios y promoviendo el diálogo sobre los retos y oportunidades del sector.