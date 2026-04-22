La Junta amplía el plazo de solicitud única de la PAC hasta el 15 de mayo por el retraso de las siembras
El nuevo plazo cumple con la petición formulada por la Alianza UPA-COAG tras los episodios de intensas lluvias que "han imposibilitado y retrasado en muchos casos las siembras en la presente campaña"
E. V.
La Junta de Castilla y León ha decidido ampliar el plazo para la presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC 2026 hasta el próximo 15 de mayo, tal y como recoge la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León. Una prórroga que atiende a la petición formulada por las organizaciones profesionales agrarias como la Alianza UPA-COAG por el retraso en las siembras derivadas de los episodios de lluvias durante el invierno e inicios de la primavera.
Tal y como explica la administración regional, esta decisión otorga a agricultores y ganaderos quince días más para registrar sus solicitudes y, al mismo tiempo, conlleva que el periodo para realizar modificaciones y corregir errores quede establecido entre el 16 y el 31 de mayo.
Con la ampliación del plazo también se pretende evitar penalizaciones por retraso en las presentaciones y facilitar que el mayor número posible de solicitantes cumplimenten adecuadamente sus documentos.
La Consejería recuerda la importancia de no demorar la presentación, con el fin de que la tramitación por parte de la administración sea más ágil y eficiente, tener margen para corregir posibles errores y evitar retrasos en el abono de los anticipos.
Controles preliminares
Una vez finalizado el plazo de presentación, la Junta, que destaca la importancia de la colaboración activa del sector en estas fases iniciales del procedimiento, llevará a cabo un control preliminar de las parcelas declaradas, con la información disponible a fecha del cierre del plazo.
Con ello se pondrá a disposición de los solicitantes los errores detectados en sus solicitudes, en especial los relacionados con solapes en las delimitaciones gráficas de las parcelas agrícolas, exceso de superficie respecto a los datos oficiales o posibles dobles declaraciones de una misma parcela por más de un agricultor.
Este proceso informático de validación y cruce de datos con bases oficiales tiene como objetivo principal facilitar a los agricultores y ganaderos la revisión y corrección de errores dentro del plazo de modificación, evitando así reducciones en los pagos.
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