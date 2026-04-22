Un centenar de sementales de raza castellana se darán cita el 2 de mayo en Carbajales de Alba

La Feria Agroalimentaria Transfronteriza de San Miguel de Carbajales de Alba regresa el próximo 2 de mayo con la presencia de más de un centenar de sementales de la raza castellana, muestra viva del "interés creciente" por parte de los ganaderos de esta raza ovina, declarada en peligro de extinción desde 1997.

Una cita consolidada como un "referente en el ámbito ganadero, agroalimentario y cultural" en la provincia de Zamora, tal y como reconocía la técnico de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, en un año en el que se da continuidad a la exposición del burro zamoranoleonés tras el éxito de su primera edición el pasado 2025.

El concurso morfológico volverá a repartir una decena de galardones, nueve de ellos al mejor ejemplar con premios en metálico de entre 60 y 300 euros aportados por Caja Rural de Zamora, ANCA el Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, la Junta Agropecuaria Local, Sfera Gráficas, la IGP Lechazo de Castilla y León, Asovino, Agroturiel y el Ayuntamiento de Carbajales. Por su parte, Cobadu gratificará al mejor lote con 1.000 kilos de pienso.

Roberto Fuentes, alcalde de Carbajales de Alba y organizadora del evento, ensalzaba el mayor interés por esta cita que, más allá de atraer a nuevos ganaderos, se caracteriza por la profesionalidad de los ejemplares presentados al Concurso Morfológico: "Sí puedo presumir que en la Feria de Carbajales, año tras año, los ganaderos se emplean a fondo para llevar los mejores sementales".

Así lo apuntaba durante la rueda de prensa acompañado por el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz; el presidente de la Asociación Española De Criadores De Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana (ANCA), José Castelo y la secretaria técnica María Concepción González.

Huertos ensalzaba el valor de esta Feria que "no solo mantiene su esencia, sino que representa mucho más allá de una actividad económica como una expresión viva de nuestras tradiciones, identidad rural y del arraigo de un territorio al sector primario".

Un sector clave para la provincia de Zamora al representar el 10% del Producto Interior Bruto (PIB), según ha reconocido el diputado José Ángel Ruiz, tras recordar el apoyo por parte de la institución provincial al futuro de las razas autóctonas. Por último, confiaba en que el tiempo acompañe para disfrutar de una jornada que se espera masiva al coincidir con el Puente de Mayo.

En el mismo sentido, el presidente de ANCA agradecía el esfuerzo que dedica la corporación carbajalina a mantener esta cita. A día de hoy, la asociación cuenta con unas 42.000 ovejas y 71 socios repartidos por todo el mapa de Castilla y León, siendo Zamora la provincia con mayor número de cabezas "con mucha diferencia". La raza castellana (ovejas blancas y negras) es una de las tres razas que componen la IGP Lechazo de Castilla y León junto a la churra y la ojalada.

Programa

El programa, que arrancará a partir de las 08 horas, incluye la Feria de productos artesanales procedentes de las Tierras de Alba, Aliste y Tras Os Montes cuya apertura de puertas se realizará a las 11 horas, así como diversas actuaciones folclóricas que amenizarán toda la jornada. A mediodía el jurado comenzará a realizar las primeras calificaciones y valoraciones de machos de la raza castellana, una hora antes de proceder a la inauguración oficial de la Feria.

La entrega de premios y trofeos tendrá lugar a las 14:30 horas, dando paso al almuerzo exclusivo para los ganaderos para, a partir de las 17 horas, proceder a la Feria de venta de sementales por el sistema de trato tradicional. Para aquellos que lo deseen, la jornada podrá completarse con la visita a la exposición de bordado carbajalino en el Museo del Traje.