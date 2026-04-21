UCCL insta a la Junta a conformar un Gobierno "cuanto antes" para abordar con urgencia los problemas del campo

El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, ha cuestionado este martes la “pasividad” de la Consejería de Agricultura de la Junta ante la situación “extremadamente grave” por la que está atravesando el sector y trasladó al Ejecutivo regional que “los problemas no están en funciones” y “no nos podemos permitir la inactividad en estos momentos”.

González Palacín denunció que los costes de producción para el campo han subido por la guerra en Oriente Medio un 76% en el caso del gasóleo agrícola y del 30% en los fertilizantes, lo que conlleva un gasto por hectárea de entre 850 y 900 euros, que obligará a obtener un rendimiento de entre 4.000 y 4.500 kilos para lograr rentabilidad. Al respecto, recordó que el Gobierno central puso en marcha medidas que se cuantifican en la comunidad en 107 millones de euros, 33 a través de la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, y 74 millones de apoyo a la compra de fertilizantes. Una cuantía que consideró “totalmente insuficiente” pero que comparó con la aportación de la Junta “totalmente ridícula” de elevar un 25% las subvenciones a la contratación de seguros por los jóvenes.

Así, exigió el apoyo “urgente e inmediato” de la Junta al sector, con al menos la cuantía comprometida por el Gobierno central. “Esperamos que la consejera en funciones ponga al menos lo que pone el ministerio, 107 millones, porque aquí se han despachado con la ayuda a los jóvenes para la contratación del seguro, totalmente ridícula”, lamentó.

El dirigente agrario recordó que hace pocos días durante la campaña electoral, los partidos que van a gobernar la comunidad esta legislatura, PP y Vox, tuvieron un discurso en el que se erigían como las formaciones del campo, y exhortó a que “hay que pasar de los discursos a la realidad, a los hechos con presupuestos, con ayudas cuando más se necesitan”.

Así, advirtió de que ahora se está poniendo en marcha al regadío y las siembras y “se necesitan acciones de gobierno con medidas concretas, porque si se demoran, se nos va a la oportunidad y la gente no va a trabajar a pérdidas”.

En este sentido, advirtió de que la situación es “extremadamente grave” porque se vislumbra una “sequía a la vuelta de la esquina” y si no llueve en 15 días las mermas de la cosecha de cereal serán “muy significativas” con una “campaña nefasta con pérdidas generalizadas en todos los sectores”. “La Junta de momento no está a la altura de lo que se necesita”, dijo, para defender que la consejera en funciones, María González Corral, “tiene margen para actuar ya”.

No obstante también apeló a PP y Vox para que conformen gobierno cuanto antes y nombren a un consejero del ramo para que “empiece a trabajar desde el minuto uno”. A su juicio, el aplazamiento de las negociaciones entre ambas formaciones lo único que provoca es alargar la toma de decisiones para afrontar los problemas: “No nos podemos permitir ese lujo”, sentenció.

Por último, advirtió de que cuando se conforme el nuevo Ejecutivo y se nombre al próximo responsable de la Consejería de Agricultura, el nuevo consejero debe sentarse con las organizaciones profesionales agrarias desde el primer día para habilitar medidas.

Otras voces

Por su parte, el presidente de UCCL León, Juan Antonio Rodríguez, criticó, por su parte, que no se celebra un Consejo Regional Agrario desde enero, y “no existe una comunicación fluida con la Consejería de Agricultura”. “La Junta no puede estar en funciones, debe trabajar día a día y tener todos los servicios para los agricultores. No nos podemos permitir esta inactividad porque todos los días vivimos situaciones que hay que solventar”, insistió.

Por último, el miembro de la Ejecutiva de UCCL Juan Antonio Arlanzón defendió que definir el sector como “estratégico se queda corto” y sentenció que son “indispensables” porque trabajan para dar de comer a la gente. En este sentido, denunció que los costes de producción no paran de subir, con la crisis del petróleo, a lo que se suman los precios por los suelos y la “traición” de Mercosur.

Una situación que provoca un mayor abandono del sector ante la falta de rentabilidad, dijo, para advertir de que si se cierran las fronteras, ya no habrá suficientes agricultores y ganaderos para dar de comer a España. “Que las administraciones se dejen de limosnas y tonterías y eviten que se caiga este sector para garantizar la soberanía alimentaria”, concluyó.