Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos retrasos en el tren Zamora-MadridRegularización de migrantes en Zamora: desbordadosLos 100 años de Timoteo en Cerecinos (Zamora)Aldama quiere volver al fútbol: la espinita del Zamora CF
instagramlinkedin

Lonja de Zamora (21 de abril de 2026): El precio de los lechones cae un euro

La sesión celebrada este martes deja pocos cambios en las cotizaciones del porcino, aunque la del desvieje se reduce a 0,41 euros el kilo

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Ical

M. J. Cachazo

Tras dos semanas sin cambios en las cotizaciones, la Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado este martes un precio a la baja para los lechones de gran partida y de recogida, que desciende hasta los 71 y los 65 euros por unidad, respectivamente. En el caso de los tostones, la cotización se mantiene respecto a la establecida hace siete días.

Cuadro con los precios fijados por la Lonja este martes.

Cuadro con los precios fijados por la Lonja este martes. / Cedida

En la mesa de porcino, tan solo varía el precio de referencia del desvieje, que pasa de 0,46 euros el kilo a 0,41 euros. El resto de productos de porcino mantienen la misma cotización si se compara con la fijada en la sesión celebrada hace siete días.

Noticias relacionadas y más

Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents