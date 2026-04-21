Lonja de Zamora (21 de abril de 2026): El precio de los lechones cae un euro

Tras dos semanas sin cambios en las cotizaciones, la Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado este martes un precio a la baja para los lechones de gran partida y de recogida, que desciende hasta los 71 y los 65 euros por unidad, respectivamente. En el caso de los tostones, la cotización se mantiene respecto a la establecida hace siete días.

Cuadro con los precios fijados por la Lonja este martes. / Cedida

En la mesa de porcino, tan solo varía el precio de referencia del desvieje, que pasa de 0,46 euros el kilo a 0,41 euros. El resto de productos de porcino mantienen la misma cotización si se compara con la fijada en la sesión celebrada hace siete días.

Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.