PREMIOS CASTILLA Y LEÓN
Lonja de Zamora (21 de abril de 2026): El precio de los lechones cae un euro
La sesión celebrada este martes deja pocos cambios en las cotizaciones del porcino, aunque la del desvieje se reduce a 0,41 euros el kilo
Tras dos semanas sin cambios en las cotizaciones, la Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado este martes un precio a la baja para los lechones de gran partida y de recogida, que desciende hasta los 71 y los 65 euros por unidad, respectivamente. En el caso de los tostones, la cotización se mantiene respecto a la establecida hace siete días.
En la mesa de porcino, tan solo varía el precio de referencia del desvieje, que pasa de 0,46 euros el kilo a 0,41 euros. El resto de productos de porcino mantienen la misma cotización si se compara con la fijada en la sesión celebrada hace siete días.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
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