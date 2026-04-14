Lonja de Zamora (14 de abril de 2026): Segunda semana consecutiva sin cambios en los precios

Por segunda semana consecutiva no se han registrado cambios en los precios de referencia marcados por la Lonja Agropecuaria de Zamora para las mesas de porcino y de lechones.

En la sesión celebrada este martes 14 de abril, la Lonja Agropecuaria de Zamora ha decidido mantener las cotizaciones de referencia para los lechones de gran partida y de recogida, cuyos precios siguen en 72 y 66 euros por unidad, respectivamente.

Por su parte, el precio de los tostones tampoco experimenta cambios respecto al fijado hace siete días y alcanza los 27 euros por unidad para los de sacrificio con un peso de 6 a 8 kilos, mientras que para los que pesan entre 12 y 15 euros, se mantiene en 36 euros la unidad.







En el caso del porcino, el precio del selecto no varía y se mantiene en 1,282 euros el kilo, mientras que el del normal tampoco experimenta cambios y sigue en 1,270 euros el kilo. Para el graso, la cotización continúa en 1,282 euros y para las cerdas de desvieje en 0,46 euros, mientras que el precio del ibérico de pienso de hasta 150 kilos sigue, por segunda consecutiva en 3,03 euros por kilo.

Una semana más, en la Lonja Agropecuaria de Zamora no han cotizado ni la mesa de ovino ni la de cereales.