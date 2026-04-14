El Gobierno refuerza la vacunación por la dermatosis nodular contagiosa

El Gobierno reafirma su compromiso con el sector ganadero en España al que apoyará con un millón de euros para "luchar" contra la dermatosis nodular contagiosa. El Consejo de Ministros analizó la declaración de emergencia de las actuaciones sanitarias necesarias para la adquisición de vacunas frente al virus de la dermatosis nodular contagiosa y acordó destinar un millón de euros para combatir la enfermedad.

Desde que se detectó el primer brote en España en octubre pasado, y hasta la fecha, el ministerio ya había adquirido 1.400.800 dosis de vacuna por importe de 1.820.000 euros que puso a disposición de las comunidades autónomas, ya que la vacunación es esencial para frenar la difusión de esta nueva enfermedad. Con el crédito aprobado ahora se ampliará el banco nacional de vacunas con 757.575 nuevas dosis. En total, la suma alcanza 2.820.000 euros para la adquisición de 2.158.375 dosis de vacunas.

Dentro del marco de la política de control de la enfermedad, la vacunación preventiva de emergencia en respuesta a focos resulta una práctica esencial para frenar su difusión. El primer caso de esta enfermedad en España se notificó el pasado 3 de octubre, en la provincia de Gerona. Hasta el momento se han producido 20 focos, 18 en esta provincia, donde la zona de restricción ya se levantó el pasado 26 de febrero, y dos en Huesca, el último a principios de marzo.