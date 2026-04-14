Ganaderos de porcino estallan contra la Lonja de Zamora: "Que la cierren, nos están arruinando"

¿Cómo es posible que los tostones (de 6 a 8 kilos) coticen en la Lonja de Zamora a 27 euros la unidad y a solo 50 kilómetros, en la Lonja de Salamanca, a 41 euros, lo mismo que la Lonja de Segovia?. La paciencia de los ganaderos zamoranos de porcino, que producen por su cuenta y no en un sistema integrado, ha llegado al límite. "Nos están arruinando" denuncian Alejandro Gallego y Manuel Fernández, productores de porcino en Villafáfila y Villalobos respectivamente, quienes han comparecido junto al líder de la UCCL Zamora, Antonio Jesús Rodríguez, para denunciar una situación que vienen observando desde hace tiempo, pero que se ha acentuado después de Navidad.

"Lo mejor que puede hacer la Lonja de Zamora es desaparecer" sentencia Antonio Jesús Rodríguez; "hace mucho tiempo que tenía que haber pasado a mejor vida" abunda sobre la deriva de una lonja agropecuaria que ha eliminado cotizaciones de productos, como el cereal y el ovino, para limitarse únicamente al porcino (lechones, tostones y porcino de cebo).

"No es razonable que, después de la crisis de la peste porcina africana, el precio se esté asentado y aquí un tostón se marque 14 o 15 euros menos que en Salamanca o en Segovia. Dicen que el mundo rural se acaba. No, ya se lo están cargando. No podemos aguantar más, que pongan al corriente la lonja y, sino que se larguen" explota Alejandro Gallego, ganadero de porcino desde los 13 años y a los 61 completamente desmoralizado con el trabajo con los cerdos que mamó desde niño.

"Esto está acabado"

El productor de Villafáfila no duda de hablar de "una mafia que nos está hundiendo a los ganaderos de toda la vida. Quedamos cuatro y este sector se acaba porque está en manos de las integradoras y multinacionales que hacen y deshacen a su antojo. Hace 25 años éramos unos cuarenta ganaderos entre Villafáfila y Villarrín y cargábamos un tráiler(de cochinillos), ahora quedamos dos".

Alejandro Gallego dice ser "el único que ceba" en la Unidad Veterinaria de Manganeses de la Lampreana, con doce pueblos. "¡Qué bonito! Las integradoras son máquinas de hacer purín y olores, están metiendo a cinco o seis personas para granjas de cinco mil madres. Este es el resultado de las macrogranjas y la Lonja de Zamora siguiéndoles el juego".

Para este veterano criador de cerdos de la Tierra de Campos "el ganadero está acabado. En mi pueblo ya no hay vacas, de ovejas quedan los mismos ganaderos que los dj de discotecas, seis. La gente se ríe pero es así. Las naves están quedando para las palomas y el problema es que cuando dejas el ganado, cierras la nave pero nos siguen cobran el IBI. Con una pensión que me va a quedar de 800 euros, a ver cómo haces". ¿Relevo? "Tengo dos hijos y están en Valencia, cómo van a mirar a esto. Así no se puede aguantar. Voy a nave por obligación, porque tengo que echar al ganado pero no porque saque nada".

"Es un fracaso total"

Por si no era suficiente, "llega la Lonja de Zamora y nos hunde los precios. Que se larguen, no representan a los ganaderos" denuncian. "Es más, nos están matando porque aquí vienen a por los tostones ganaderos de fuera, al chollo de Zamora. Le decimos, oye que en Salamanca está a 41 y te contestas que esa no vale, que la que vale es la de Zamora. ¡Nos estáis robando!" Yo no digo montes y morenas, pero sí que nos paguen los cerdos a su valor".

"Lo que pedimos es igualdad con otras cotizaciones, no que se venga a Zamora un ganadero de Salamanca porque sabe que aquí compra el cochinillo mucho más barato. Algo está fallando porque esto no es normal. ¿Quién controla la Lonja?" se pregunta Manuel Fernández, productor de porcino de Villalobos. "Allí no puedes pasar, ellos se lo guisan y ellos se lo comen" lamentan estos productores mientras denuncian el "oscurantismo" a la hora de fijar precios.

Antonio Jesús Rodríguez lamenta que esta situación "no es nueva. Siempre en la Lonja de Zamora han sido las cotizaciones más baratas. Es un fracaso total. Pues que se vayan y tengamos los precios de referencia de Salamanca". El líder de la UCCL Zamora apunta que "La lonja tendría que ser una defensa del productor y no como ahora, permitiendo compras irrisorias. Hay que replantearse todo; o que desaparezca o una refundación de la Lonja de Zamora que se adapte a los precios del mercado".