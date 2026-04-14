La Alianza UPA-COAG pide ampliación del plazo de la PAC 2026: Estas son las razones

La Alianza UPA-COAG ha pedido a la Junta de Castilla y León que amplíe el plazo de la PAC, al menos, hasta el 15 de mayo ante circunstancias extraordinarias y adversas con tantas precipitaciones en invierno, que han imposibilitado y retrasado en muchos casos las siembras en la presente campaña, así como debido a circunstancias administrativas que han motivado la tardanza en conocer la asignación final de derechos.

El plazo de la PAC 2026 finaliza el 30 de abril, y como ocurre en campañas anteriores las comunidades autónomas tienen la posibilidad de prorrogarlo, cuestión ésta que nos parece necesaria en nuestra comunidad autónoma, dado que en amplías zonas de Castilla y León, sobre todo regadío, las prácticas agronómicas van con mucho retraso.

En este sentido, la petición de la Alianza UPA-COAG va en consonancia a lo ya aprobado en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Murcia o Extremadura, y a la tramitación que está realizando en estas fechas otra región como Aragón. Además va en la línea de la decisión adoptada en Consejo de Gobierno por la propia Junta de Castilla y León de semanas atrás acordando declarar como “excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembre”.

Excepciones

Consideramos que el Gobierno autonómico debe adoptar esta medida de ampliación del plazo de la PAC acorde a los problemas administrativos y a la necesidad que tiene el sector agrario regional ante los fenómenos meteorológicos graves que han afectado seriamente a las explotaciones agrarias de Castilla y León, y que de hecho han permitido el establecimiento de excepciones al cumplimiento de algún requisito de la PAC 2026.

La Alianza UPA-COAG recuerda que la excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados en los meses de invierno y que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo; la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas, y dificultadas para la realización de siembras.

Nuestra organización considera una necesidad la ampliación del periodo PAC al menos hasta mediados de mayo, puesto que es el plazo natural que requieren los agricultores y ganaderos de Castilla y León para presentar su solicitud debidamente. Todo lo que no sea acogerse a esta opción sería incomprensible cuando el objetivo es que la tramitación, gestión y pago de las ayudas se realice en tiempo y forma para que ni un solo profesional castellano y leonés pierda fondos de las ayudas comunitarias.