El 95% de los profesionales del campo zamorano ya han percibido las ayudas por la PAC

El 95,67% de los profesionales del campo zamorano ya han percibido los abonos correspondientes a las ayudas por la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2025. El porcentaje engobla a un total de 7.534 beneficiarios que ya han percibido un montante global superior a los 82 millones de euros en un contexto marcado por el encarecimiento de los costes de producción.

Una situación analizada en la reunión del Consejo Agrario Provincial en la Delegación Territorial de Zamora con la preocupación depositada en el impacto directo que la crisis energética internacional está teniendo sobre el sector. Para el delegado territorial de la Junta en Zamora Fernando Prada, que ha presidido el encuentro, una ágil gestión de las ayudas directas por la PAC es "clave para garantizar la liquidez de las explotaciones", máxime en estos momentos en los que el precio de los en fertilizantes, combustible y electricidad para regadío se encuentran al alza.

En este contexto, Castilla y León se consolida como la comunidad autónoma que realiza los pagos con mayor rapidez, habiendo abonado en diciembre el 79,47% de las ayudas directas, frente al 66,82% de la media nacional.

Asimismo, se ha informado del desarrollo de la campaña 2026, cuyo plazo de Solicitud Única permanece abierto hasta el 30 de abril.

Tras las intensas lluvias a inicios de año, la Junta ha adoptado medidas de flexibilización como reducir los requisitos de rotación en determinados ecorregímenes y permitir adaptar las superficies declaradas en ayudas agroambientales, como en el caso del cultivo de remolacha.

En relación con el sector vitivinícola, se ha recordado la apertura de la convocatoria de ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos, vigente hasta el 27 de abril, así como la tramitación de nuevas solicitudes de plantación que supondrán la incorporación de más de 12,5 hectáreas de viñedo en la provincia.

En materia de sanidad animal, el Consejo ha analizado la evolución de diversas enfermedades. No se han registrado casos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en Zamora durante 2025 ni en lo que va de 2026, si bien se han concedido ayudas a explotaciones afectadas en ejercicios anteriores. Asimismo, se han detallado los cambios normativos con relación a la Lengua Azul, la prórroga de las medidas cautelares adoptadas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa en Castilla y León y las medidas a aplicar en las zonas de especial vigilancia de Influenza Aviar de la provincia de Zamora.

Finalmente, el delegado territorial ha manifestado el "compromiso" de la Junta con el sector agrario "manteniendo el diálogo con las organizaciones profesionales y adoptando medidas que permitan garantizar la viabilidad y competitividad de las explotaciones en un contexto económico complejo".