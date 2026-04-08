Las opas acusan al Gobierno de ponerse de perfil en las negociaciones por los precios de la leche

Las organizaciones agrarias acusan a la industria láctea de bloquear la negociación de los precios de la leche en los nuevos contratos y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de ponerse de perfil. Un argumento negado desde el Gobierno central que defiende su compromiso con el sector lácteo al tiempo que pide prudencia ante el posible efecto "significativo" de la inflación.

Es el resumen de la sectorial de vacuno de leche, que se ha celebrado este miércoles en Madrid y en la que las opas han trasladado la sensación generalizada de abandono por parte de la Administración, dejándoles "indefensos y desprotegidos" en un momento "crítico" para el sector lácteo que, desde la patronal Fenil se asocia a una pérdida de competitividad.

Críticas por parte de COAG, Asaja, UPA y Unión de Uniones al enrocamiento de la industria que "una vez más, se impone y no negocia. Y cuando alguien se impone, las cosas no pueden ir bien". Así lo exponía el presidente de la sectorial de leche de Asaja, Ramón Artime durante la sectorial presidida por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, y el director general de Alimentación, José Miguel Herrero.

La organización agraria incidía en las nuevas propuestas de contratos que contemplan bajadas "inasumibles" de entre 8 y 9 céntimos por litro que contrastan con las perspectivas iniciales de bajada de entre 2 a 3 céntimos. Una situación a la que se suma el continuo incremento de los costes de producción (energía, alimentación animal o insumos) que ponen a las explotaciones entre la espada y la pared. Para Artime, este contexto de ingresos a la baja y costes al alza "no lo aguanta el sector".

Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones hablan de "imposición" y "bloqueo" por parte de la patronal y aseguran que el sector "no aguanta" la deriva actual

Más allá ha ido Isabel Vilalba, ganadera de leche en Galicia así como miembro de COAG en esta comunidad, que ha denunciado la firma de contratos "unilaterales" por parte de la industria y que "tendrían que ser considerados ilegales", por lo que pide la intervención de la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica). "De hecho, hay ganaderías hoy en Galicia que están tirando la leche, porque al no firmar caídas de 7 céntimos y de 8 céntimos en muy pocos días, cinco días nos han dado de margen para esto, cuando la ley indica que si no quieres recoger la producción en granja, es un anuncio de dos meses", indicaba.

La posición mantenida por las organizaciones agrarias ha sido de advertencia ante un sector en riesgo de desmantelarse en caso de no corregirse a tiempo la actual deriva que ya está obligando a algunas granjas de Galicia a tirar la leche.

El precio de la leche, un 16% por encima de la media de la UE

Una posición que contrasta con la esgrimida por el departamento liderado por Luis Planas que ha ratificado su compromiso de continuar trabajando en la defensa de los intereses de un sector que presenta una evolución "estable" y unos precios "por encima de la media de la Unión Europea".

Según los datos expuestos sobre la mesa, los precios percibidos por los ganaderos muestran un comportamiento "favorable" a lo largo de 2025 e inicios de 2026, situándose incluso por encima de la media de la Unión Europea, en el entorno de los 0,53 euros el litro de leche pagado a los ganaderos frente a una media de 0,44 euros/litro de la UE (enero de 2026). Así, el precio en España se sitúa en un 16 por ciento por encima de la media de la UE, debido al aumento de la producción en otros Estados miembros y la aplicación en España de instrumentos como el paquete lácteo y la ley de la cadena alimentaria.

Un argumento compartido también por la propia patronal que asegura que España ha asumido la evolución de los premios de la leche "con seis meses de retraso" lo que se suma a la "pérdida de competitividad" por la entrada masiva de lácteos (especialmente queso) procedentes de terceros países y la subida de costes derivada del conflicto en Oriente Medio. Con todo, Fenil no cierra la puerta a una posible renegociación futura en caso de una evolución geopolítica favorable.

Por su parte, el Gobierno ha hecho un llamamiento a la "prudencia" de todos los agentes del sector al tiempo que ha asegurado que la Aica reforzará los controles para evitar posibles incumplimientos que, en todo caso, pueden ser denunciados garantizando la confidencialidad. Desde la creación de la Aica, el lácteo es el segundo sector más investigado con un total de 1.364 controles, lo que representa el 16,22% del total.

Todo ello en un contexto en el que desde Agricultura se ha ensalzado el papel de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) de la que Asaja Castilla y León ya ha pedido desligarse, si bien para el Departamento de Planas supone un instrumento "clave" de vertebración y diálogo entre los diferentes eslabones del sector.