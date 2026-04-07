UCCL exige la inclusión de la dermatosis nodular en el seguro agrario y un baremo de indeminzaciones

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha valorado positivamente la firma de un documento conjunto, suscrito por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta, las organizaciones profesionales agrarias y la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), que detalla las medidas necesarias para minimizar el riesgo de entrada de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que "amenaza gravemente" la cabaña bovina de la comunidad.

El documento será trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, como recalca UCCL, recoge muchas de las reivindicaciones que lleva planteando desde hace más de un año.

En este punto, UCCL ha recordado que la dermatosis nodular contagiosa supone "un riesgo real" para Castilla y León, al ser la región que cuenta con una mayor cabaña de bovino de España. Por este motivo, según la organización, la entrada de la enfermedad "tendría consecuencias devastadoras no solo para las explotaciones ganaderas sino para el conjunto del medio rural".

Entre otras medidas, UCCL reclama la revisión de la categorización de la enfermedad, que se autorice la vacunación preventiva en zonas de riesgo o que se refuerce la bioseguridad, la vigilancia sanitaria y el control de movimientos. Además, pide la inclusión de la enfermedad en el sistema de seguros agrarios y un baremo de indemnizaciones homogéneo a nivel nacional.