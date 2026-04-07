Lonja de Zamora (7 de abril de 2025): Sin movimientos en el precio de los lechones, tostones y porcino

Sin movimientos. Así ha cerrado este martes la Lonja Agropecuaria de Zamora la sesión de esta semana, por lo que los precios de referencia de los lechones, tostones y del porcino se mantienen respecto a los fijados hace siete días.

Así, el precio del lechón de gran partida se mantiene en 72 euros la unidad, mientras que el de recogida de pequeñas partidas tampoco cambia respecto hace una semana y sigue en 66 euros la unidad. En el caso de los tostones, la cotización asciende a 36 y a 27 euros la unidad para, respectivamente, los tostones sin hierro y los de 6 a 8 kilos.

Precios de referencia fijados este martes por la Lonja de Zamora / Cedida

En la mesa de porcino tampoco se han registrado cambios y los precios para el selecto, el normal, el graso, el de desvieje o el ibérico de pienso de hasta 150 kilos son los mismos que los fijados hace siete días.

De esta manera, se cierran varias semanas encadenadas de precios al alza para los lechones y tostones, así como para los diferentes productos de la mesa del porcino. Una semana más siguen sin cotizar los cereales y el ovino.