Asaja Castilla y León aboga por abandonar la Interprofesional Láctea porque "no hay nada que hablar con la industria"

La Junta Directiva de Asaja en Castilla y León solicitará abandonar "fulminantemente" la Interprofesional Láctea (Inlac) al entender que "no hay nada que hablar con la industria" marcando una línea que, confía, sigan el resto de organizaciones profesionales agrarias para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "proceda a su disolución".

Para Asaja Castilla y León, continuar formando parte de Inlac "cuando la industria láctea ha torpedeado por completo la negociación y hasta el respeto al sector ganadero" supondría "una burla a los principios con los que nació esta organización interprofesional en 1997". Así lo apuntaba en un comunicado en el que ha anunciado su intención de ponerse en contacto con el resto de opas regionales (UCCL y la Alianza UPA-COAG) para solicitar que secunden la propuesta "vaciando así de contenido" la Interlac.

En su escrito, Asaja considera que la "mala relación y nula confianza" que sienten los ganaderos hacia la industria "debe tener una traslación directa a las relaciones institucionales entre opas y Fenil". De esta forma, la Así, la disolución de Inlac implicaría que los productores de leche de vaca, oveja y cabra dejaran de cumplir con la aportación económica que abonan por litro, un total de 17,5 céntimos por cada tonelada de leche que se utiliza principalmente para campañas de promoción.

Añade que Inlac ha incumplido sus objetivos de "trabajar para asegurar la viabilidad económica de las granjas" y "mejorar la transparencia y estabilidad de los mercados lácteos", lo que ha resultado en una "pérdida de confianza total".

Concluye por ello la opa que "no procede seguir reuniéndonos con la industria para hablar de minucias cuando acaban de forzar a los ganaderos a acatar contratos con una bajada del 14 por ciento del precio de la leche para como mínimo los próximos tres meses. Las industrias han pactado por su cuenta todas las condiciones y se las han impuesto a los ganaderos bajo la amenaza cierta de dejar de recoger la leche. ¿Qué interprofesional puede tener sentido ahora?".

Primeras denuncias

La crisis de la leche mira de reojo a Galicia, donde los primeros ganaderos y ganaderas se están viendo forzados a tirar la materia prima. Ante su negativa a aceptar las nuevas condiciones, la empresa Reny Picot ha dejado de recoger la leche de cuatro de estas explotaciones, todas ellas ubicadas en Ribadeo (Lugo). Una decisión que, tal y como informa Europa Press, se habría producido "de forma unilateral e incumpliendo la Ley de la Cadena".

El Sindicato Labrego Galego denuncia que se estén ofreciendo ofertas ilegales, con precios por debajo de los costes de producción, lo que considerar una "práctica abusiva de la industria" que obliga a muchos titulares a "tirar la leche". Al tiempo, valora trasladar esta situación a la justicia para "defender y hacer cumplir los derechos de los ganaderos".

Por ello, urge reunir el Consello Agrario Galego y el Observatorio do Sector Lácteo y ha reclamado actuaciones inmediatas a la Xunta, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) para que aporten soluciones reales a esta problemática.