Lonja de Zamora (31 de marzo de 2026): el porcino selecto y graso rozan su cotización máxima

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado, en su sesión de este martes 31 de marzo, una nueva subida en los precios de referencia de la mesa de porcino de cebo que sitúan al selecto y graso al borde de su cotización máxima. El precio alcanzado se sitúa así en los 1,282 euros el kilo, frente a los 1,287 que se alcanzaron el 24 de junio del pasado año.

Son las principales novedades en una sesión en la que también se fijó un precio al alza para el porcino normal hasta alcanzar 1,270 euros el kilo frente al máximo anotado hace 9 meses (1,815). El desvieje y el pienso ibérico de hasta 150 kilos no varían.

Lonja 31 de marzo / Lonja Agropecuaria de Zamora

Por segunda semana consecutiva, inmovilismo en la mesa de porcino con los lechones acumulan medio mes sin variaciones en su precio, al igual que los tostones que suman 3 semanas sin cambios.

Una semana más, siguen sin cotizar el ovino y los cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.