El sector lácteo denuncia la entrada masiva de excedentes europeos que lastran la industria española

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) advirtió este miércoles de que la entrada masiva de excendentes europeos está lastrando la competitividad del sector y el futuro inmediato de la industria láctea española.

Fenil explicó que, de acuerdo con los datos del Observatorio Lácteo de la UE, el mercado lácteo europeo está atravesando una fase de corrección tras la volatilidad de 2025, con una presión a la baja en los precios de la leche en origen por exceso de producción que la demanda no es capaz de absorber. Esto también impacta en los precios en los mercados secundarios (grasa, leche en polvo, etc.), con una caída abrupta de las cotizaciones.

Este exceso de producción en la Unión Europea, muy por encima de la demanda, hace que todos los países exportadores tengan que buscar dónde colocar sus excedentes, apareciendo España como uno de los destinos ideales, al registrar un precio de la materia prima muy elevado con respecto a la media europea.

"Todos estos excesos de producción europeos (tanto materia prima como producto terminado) entran en el mercado español a precios muy reducidos, lo que provoca distorsiones en los precios de venta al público entre los productos fabricados con leche de origen España y de origen UE, debido al diferencial del coste de la materia prima leche", explicó Fenil

Por otra parte, este fenómeno europeo coincide con que en España, desde el mes de julio del año pasado, también se registran crecimientos de producción importantes en el campo, cada mes sin excepción. Sin embargo, según los informes elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los precios pagados a los ganaderos españoles no han registrado correcciones significativas hasta la fecha, lo que ha ocasionado una brecha creciente con relación a la media europea.

En este contexto, las industrias lácteas han venido soportando en los últimos meses una fuerte afectación como eslabón intermedio, como consecuencia de esta pérdida de competitividad respecto al mercado europeo y la presión de la distribución que puede aprovisionarse fuera de España en mejores condiciones. A todo ello se suma el impacto directo del incremento de los costes derivado de la situación geopolítica global, que también incide en la industria, al igual que en el conjunto de la cadena, y que está siendo objeto de medidas excepcionales de apoyo por parte de las administraciones para mitigar sus efectos.

Por ello, desde Fenil señalaron su apuesta por la sostenibilidad y estabilidad económica de toda la cadena láctea, hoy tensionada, de manera que se garantice al máximo la viabilidad de la producción de leche como materia prima en España. "También reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la trazabilidad y la competencia leal, así como la colaboración con todas las administraciones", sentenció.