Lonja de Zamora (24 de marzo de 2026): el precio de los lechones se mantiene tras siete semanas al alza

Semana sin cambios en la mesa de porcino de lechones. La Lonja Agropecuaria de Zamora mantiene en su sesión de este martes los precios de los lechones tras siete semanas consecutivas al alza en los que ha llegado a repuntar del mínimo (fijado hasta el 27 de enero en los 49 y 43 euros) hasta los 72 y 66 euros la unidad en el caso de los lechones de gran partida y los de recogida de pequeñas partidas anotados hace una semana.

Por tercera semana consecutiva los tostones no anotan variaciones con un precio fijado en los 27 euros la unidad para aquellos de 6 a 8 kilos y de 36 euros en el caso de los sin hierro.

Lonja Agropecuaria de Zamora del 24 de marzo / Lonja Agropecuaria de Zamora

Los únicos movimientos anotados se concentran en la mesa de porcino de cebo con ligeras subidas en el porcino selecto, normal y graso regresando a las cifras fijadas hace dos semanas. Mismo precio para las cerdas de desvieje que se mantienen en los 0,46 euros el kilo tras un mes de subidas ininterrumpidas, mientras que el ibérico pienso de hasta 150 kilos se mantiene también sin variaciones.

Una semana más, siguen sin cotizar el ovino y los cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.