Las ayudas al campo solo compensarían el 30% de las pérdidas: "Para arruinarnos están mejor los tractores parados"

Consideración compartida entre la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) al calificar de "claramente insuficientes" las medidas aprobadas por el Gobierno central para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio. El paquete de ayudas contenido en el Real Decreto-ley aliviaría mínimamente el bolsillo de los agricultores y ganaderos en un contexto de "gran volatilidad" y que tan solo serviría para compensar "un 25 o un 30% de las pérdidas".

"Para arruinarnos están los tractores mejor parados que trabajando". La denuncia pronunciada por el presidente de Asaja Castilla y León Donaciano Dujo durante la XXXV Asamblea General de Socios de Asaja, reparaba en el escaso impacto de las medidas que buscan paliar el impacto del encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes en un contexto al que se suman unos costes al alza, los recortes a la Política Agraria Común (PAC) y la posible bajada del precio de la leche.

En lo que se refiere a la bonificación del gasóleo, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, advirtió que la subida de los costes no guarda relación con el escenario de la guerra de Ucrania, utilizado como referencia para el cálculo de las ayudas, lo que, a su juicio, distorsiona la realidad del sector.

Por su parte, UCCL incidía en la necesidad de poner en marcha un Fondo Extraordinario de al menos 1.500 millones de euros destinado a ayudas directas para los sectores más afectados con el objetivo de salvaguardar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Al tiempo, considera "imprescindible" que las ayudas estatales sean complementadas con medidas adicionales propias de la Junta de Castilla y León con el objetivo de "paliar de forma más eficaz el impacto de la crisis" sobre el sector.

Aunque la organización valora como "relevante" la ayuda directa para la adquisición de fertilizantes por valor de 500 millones de euros, considera que "es claramente limitada y no compensa el aumento generalizado de los costes de producción que están asumiendo agricultores y ganaderos".

Críticas también por el "gran olvidado" de estas medidas dirigidas al campo: la ganadería. Sin apoyos específicos para estos profesionales, UCCL recuerda que este sector "también se verá gravemente afectado por el encarecimiento de la alimentación animal, lo que agrava aún más la insuficiencia del plan aprobado", añaden.

Concluyen que las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley se caracterizan por su carácter "temporal y coyuntural" frente a la necesidad de abordar con urgencia reformas estructurales. Entre ellas, UCCL reclama la reducción permanente del IVA de los insumos agrarios al mínimo permitido por la normativa europea, la implantación de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida aplicada directamente en el precio en surtidor de forma estable, así como la aplicación continuada de un sistema de doble tarifa eléctrica para el regadío que permita adaptar la potencia contratada a las necesidades reales de las explotaciones a lo largo del año.

El Real Decreto-Ley deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados, lo que abre la puerta a su tramitación como proyecto de ley y a la incorporación de mejoras.

La bajada de la leche, "vergonzosa y especulativa"

Durante la asamblea celebrada este lunes en Salamanca, el presidente de Asaja Castilla y León calificó de "vergonzosa y especulativa" la propuesta de la industria láctea para rebajar el precio que abona a los ganaderos a los que anima a oponerse a la firma de aquellos contratos que no cubran los costes de producción. Al tiempo, pedía a la Administración a que haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

Una PAC sencilla, sin papeles y con presupuesto suficiente

Dujo también reclamó una PAC "sencilla, sin papeles y con presupuesto limitado", al tiempo que advertía del riesgo que entrañaría para la seguridad alimentaria de Europa el recorte propuesto del 22% a los fondos agrarios.

El responsable de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, avanzó que la organización trabaja en tres líneas clave de cara a la futura PAC: aumentar su presupuesto, mantenerla como un fondo independiente y garantizar que beneficie prioritariamente a los profesionales del sector. También alertó del riesgo de que la política agraria quede diluida dentro de un fondo único que compita con otras prioridades europeas.