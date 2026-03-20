UPA reclama a la industria láctea que dejen de amenazar a los ganaderos con bajar los precios a partir de abril

UPA Castilla y León pide a la industria láctea que ceda en sus presiones a los ganaderos para bajar los precios de la leche hasta 7 céntimos de euros. En un contexto próximo al vencimiento de los contratos, la organización agraria pide actuar con "responsabilidad" prorrogando los acuerdos con los productores y a la Junta de Castilla y León que vele por el estricto cumplimiento de la legislación vigente en el sector productor.

La organización profesional agraria avisa que no aceptará "nuevas tentativas" por parte de la patronal láctea para forzar precios en origen a la baja, dado que los actuales "están ya muy ajustados ante los elevados costes de producción" con un gasóleo disparado de precio, el pienso con amenazas de nuevas subidas y con la inestabilidad generada por la guerra en Oriente Próximo.

"La Ley de la Cadena es muy clara al respecto en el sentido del deber de que los precios de los productos agroganaderos cubran los costes de producción", señalan.

Una bajada que, aseguran, no está justificada "si no es por el afán, una vez más, de las industrias lácteas de enriquecerse a costa de los bolsillos de los ganaderos". De esta forma, denuncian las importaciones masivas de leche procedentes de Portugal y Francia ante la insuficiente producción de leche en España, y en un contexto de creciente demanda de productos lácteos.

Para UPA resulta un "verdadero despropósito" que la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) reclame más producción de leche en nuestro país y que quieran pagarla a precios más bajos aún. "Eso tiene un nombre: explotación laboral".

Controles rigurosos

En este sentido, la organización liderada por Aurelio González reclama a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura que den un paso al frente y velen por el estricto cumplimiento de la legislación vigente en el sector productor.

"Reclamamos, controles rigurosos para que la cuantía de las importaciones se limite a lo estrictamente necesario para cubrir el consumo nacional y que sea leche nunca por debajo de costes, y que además se activen los mecanismos necesarios para que los nuevos contratos regionales de suministro reflejen la situación actual de crisis ajena al sector productor", continúan.

Ante la inminente renovación de numerosos contratos de abastecimiento de leche en el mes de abril, UPA apela también a la responsabilidad de todos los agentes y pide la actuación de los organismos de Consumo, en la Junta de Castilla y León como de la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) a nivel estatal, al considerar que se trata de "un escenario insólito que no puede tener cabida en el marco legal vigente, con los costes subiendo y los precios bajando".

"Advertimos que no consentiremos que pretendan hacer caja a costa de la viabilidad del sector productor. Y también advertimos a las cadenas de distribución que no vuelvan a cometer errores del pasado con prácticas fraudulentas utilizando leche de otros países a precios bajos como producto reclamo", concluyen.