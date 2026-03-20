Sanidad, rentabilidad y futuro del sector, ejes de jornada técnica de Cobadu en Zamora sobre vacuno lechero y cooperativismo

Sanidad, rentabilidad y futuro del sector son los ejes de la XXV Jornada Técnica de Cobadu que se celebrará el próximo martes, 24 de marzo, en el aula de formación de sus instalaciones centrales, a partir de las 10:45 horas.

Organizada por Cobadu, con la colaboración de la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León (URCACYL), se desarrollará con un objetivo claro: que los socios estén al día en un sector que cambia constantemente y que cada vez es más exigente.

Se trata de una jornada pensada para el día a día del ganadero, con un programa estructurado en torno a tres aspectos fundamentales: primero, conocer la situación actual del sector a través de las cifras; segundo, abordar temas sanitarios clave, como la dermatosis nodular contagiosa; y tercero, centrarnos en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones.

Programa

• Vacuno de leche: las cifras que definen el sector. Con Jose Manuel Domínguez. Técnico de Ganadería de URCACYL.

• Dermatosis nodular contagiosa: retos y actualidad. Con Flor Linares González. Veterinaria, Responsable de Vacuno de leche de Cobadu.

• Puntos clave para la mejora económica en las granjas lecheras. Con Álex Bach. Veterinario Investigador de Departamento de rumiantes del IRTA. Profesor asociado de la Universidad de Lleida.

• Conclusiones de la Jornada. Con Rafael Sánchez Olea, Director General de Cobadu.

Jornada sobre vacuno / LOZ

La jornada concluirá con un coloquio abierto para el intercambio de opiniones entre los asistentes.

Cobadu apuesta firmemente por la formación constante. Por ello, su papel como cooperativa es acompañar al socio y darle herramientas útiles para sacar el mayor partido a sus explotaciones y ayudarles a adaptarse a los cambios.

Además, estas jornadas son un espacio de encuentro para que los socios puedan compartir experiencias, inquietudes y soluciones, que en muchas ocasiones son igual de valiosas.

En definitiva, un espacio para preparar a los socios y hacer sus explotaciones más competitivas y para que puedan afrontar con garantías los retos actuales del sector del vacuno de leche.

La inscripción a la jornada es gratuita para los socios y socias de la cooperativa, que pueden apuntarse a través de su técnico de confianza o del teléfono: 980 54 82 08