UCCL reclama ampliar las zonas de vacunación frente a la dermatosis nodular con la llegada del calor

UCCL a través de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la extensión de las zonas de vacunación para hacer frente al avance de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) que ya ha hecho su aparición en Huesca.

Para la organización, la extensión de la enfermedad a una nueva comunidad autónoma requiere de una reevaluación de la situación implementando medidas que permitan erradicar la enfermedad "sin llevarse por delante a las ganaderías afectadas" apostando por un enfoque estatal. De esta forma, pide ampliar las zonas de actuación de manera preventiva frente a las consideradas hasta ahora priorizando las hembras reproductoras, ante la gravedad de la enfermedad.

Preocupa la evolución inmediata de la enfermedad con la llegada de la primavera y el calor, momento en el que las explotaciones salen a pastar y en las que "el riesgo aumenta", afirman.

Para la organización es imprescindible que desde todos los niveles se haga lo posible por finalizar inmediatamente la vacunación, cuestión que también han trasladado al Ministerio durante la reciente reunión mantenida con el equipo de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad.

Asimismo reclama soluciones para compatibilizar la vacunación con el ciclo productivo del ganado, en concreto, sobre la problemática que implica no poder vacunar terneros hasta los 4 meses y la necesidad de subir a pastos en breve, un problema que se plantea en las zonas de vacunación frente a la enfermedad.

Mensaje de concienciación que extiende a los ganaderos a los que anima a vacunar a sus reses "como beneficio para todo el sector, para frenar la enfermedad y evitar las medidas de restricción, pero sobre todo para el propio ganadero y su granja".

La organización muestra su oposición a los vaciados sanitarios "que arrasan granjas, medios de vida y el sustento de familias enteras". En este sentido, no comprende que, en zonas donde la vacunación está prácticamente finalizada y se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, la administración siga contemplando la posibilidad de vaciados sanitarios.

Reclama a todos los niveles, europeo, estatal y autonómico, que la normativa europea vaya a la par que la realidad. "Tenemos que apostar por la rebaja de categorización, por medidas que permitan combatir la enfermedad, pero sin provocar un reguero de víctimas en forma de granjas cerradas y abandonadas a su suerte", apuntan.

Por último, UCCL reclama un mayor papel del Ministerio tanto en el apoyo a la vacunación, como en la articulación de medidas económicas suficientes para afrontar eventuales pérdidas provocadas por la enfermedad.