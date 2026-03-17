La vacunación voluntaria por la lengua azul se mantiene este año en España
El Ministerio considera que es el mecanismo más eficaz para alcanzar niveles adecuados de inmunidad colectiva y reducir la circulación del virus
EFE
El comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) ha aprobado mantener la vacunación voluntaria de los animales susceptibles a la lengua azul en la zona peninsular en 2026, sin establecerse requisitos específicos para los movimientos de animales dentro de la península.
Según la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el comité aprobó el documento de estrategia frente a la lengua azul para este año, en el que se establecen recomendaciones de vacunación para elevar la concienciación del sector.
Y es que la vacunación generalizada constituye el "único mecanismo eficaz" para alcanzar niveles adecuados de inmunidad colectiva y reducir "de forma sustancial" la circulación del virus y la magnitud de los brotes.
Un elevado nivel de cobertura vacunal disminuye la probabilidad de transmisión y atenúa el impacto sanitario y económico de la enfermedad a escala territorial, ha subrayado el Ministerio. La vacunación facilita el movimiento de animales hacia el comercio exterior y se recuerda a los ganaderos la importancia de vacunar los rebaños ovino y vacuno frente a los serotipos circulantes en cada zona (1, 3, 4 y 8).
Por otro lado, el Ministerio planteará a la Comisión Europea la ampliación de la actual zona de vacunación de dermatosis nodular contagiosa a nuevas áreas de Aragón, Cataluña y Navarra.
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